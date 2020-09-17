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الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية متحدثًا عن كواليس لقاءاته مع ولي العهد: قائد إستثنائي لهذا البلد

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الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية متحدثًا عن كواليس لقاءاته مع ولي العهد: قائد إستثنائي لهذا البلد

الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية متحدثًا عن كواليس لقاءاته مع ولي العهد: قائد إستثنائي لهذا البلد
http://almnatiq.net/?p=903723
المناطق - الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزريلو، عن كواليس لقاءاته مع ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أنه خلال عمله في مجال السياحة، والذي امتد أكثر من 50 عاماً، لم يجد شخصاً صاحب قرار في عمر الأمير محمد يهتم بجميع التفاصيل في عمله.

وبيّن أنه عندما يجتمع معه وفريق عمله يبهرهم بتصوره الإبداعي للدرعية، ودائماً يسألهم ما الذي يجعلها أعظم وكيفية جذب الناس إليها للتعرف على جمالها وتاريخها.

وأشار إلى أنهم كانوا مندهشين من تفاعله واندماجه معهم ومرونة تعامله واهتمامه الكبير بالمحافظة على التراث ومعرفته التامة بالدرعية.وأضاف: “الأمير محمد عبقري يتقبل المشورة.. ويستمع إلى آراء الآخرين.. إنسان استثنائي وقائد استثنائي للبلد”.

 

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