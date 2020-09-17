احدث الأخبار

الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية متحدثًا عن كواليس لقاءاته مع ولي العهد: قائد إستثنائي لهذا البلد
أبرز المواد
 صدمة تمويلية تحدق بالاقتصاد التركي بعد تراجعات الليرة المستمرة
أبرز المواد
 أخيرا.. واشنطن تقر “عمليا” بحقيقة ما فعلته الصين مع كورونا
أبرز المواد
 4 حالات كورونا مع انطلاقة “البريميرليغ”
أبرز المواد
 الدوري الفرنسي : إيقاف نيمار لاعب باريس سان جرمان مباراتين
أبرز المواد
 الإطاحة بعصابة تورطت بالسطو على منازل الرياض
أبرز المواد
 الشيخ السديس يتفقد سير الأعمال بالمسجد النبوي الشريف
أبرز المواد
 برشلونة يكسب جيرونا بثلاثة أهداف ودياً
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع لأكثر من 4 % مع تراجع المخزون الأمريكي
أبرز المواد
 نصف تريليون دولار في 6 أشهر.. ماذا فعل كورونا بالسياحة؟
أبرز المواد
 هل أنت منهم؟… الكشف عن الأشهر التي يولد فيها المعمرون
أبرز المواد
 أبل تكشف أجهزتها الجديدة.. وكثر يتساءلون: أين آيفون 12؟
أبرز المواد
الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية متحدثًا عن كواليس لقاءاته مع ولي العهد: قائد إستثنائي لهذا البلد

الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية متحدثًا عن كواليس لقاءاته مع ولي العهد: قائد إستثنائي لهذا البلد

أبرز المواد
صدمة تمويلية تحدق بالاقتصاد التركي بعد تراجعات الليرة المستمرة

صدمة تمويلية تحدق بالاقتصاد التركي بعد تراجعات الليرة المستمرة

أبرز المواد
أخيرا.. واشنطن تقر “عمليا” بحقيقة ما فعلته الصين مع كورونا

أخيرا.. واشنطن تقر “عمليا” بحقيقة ما فعلته الصين مع كورونا

أبرز المواد
4 حالات كورونا مع انطلاقة “البريميرليغ”

4 حالات كورونا مع انطلاقة “البريميرليغ”

أبرز المواد

الدوري الفرنسي : إيقاف نيمار لاعب باريس سان جرمان مباراتين

الدوري الفرنسي : إيقاف نيمار لاعب باريس سان جرمان مباراتين
http://almnatiq.net/?p=903724
المناطق - الرياض

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم إيقاف لاعب باريس سان جرمان نيمار ، مباراتين على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في الكلاسيكو أمام مرسيليا الأحد الماضي، مضيفة أنها ستفتح تحقيقًا بحق الإسباني ألفارو غونزاليس مدافع الأخير.
وسيتم استدعاء الأرجنتيني أنخل دي ماريا لحضور اجتماع اللجنة التأديبية للرابطة في 23 سبتمبر الجاري ، بسبب بصقه على غونزاليس خلال خسارة سان جرمان 0-1 ، في مباراة شهدت طرد خمسة لاعبين.

روابط ذات صلة

الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية متحدثًا عن كواليس لقاءاته مع ولي العهد: قائد إستثنائي لهذا البلد

الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية متحدثًا عن كواليس لقاءاته مع ولي العهد: قائد إستثنائي لهذا البلد
صدمة تمويلية تحدق بالاقتصاد التركي بعد تراجعات الليرة المستمرة

صدمة تمويلية تحدق بالاقتصاد التركي بعد تراجعات الليرة المستمرة
أخيرا.. واشنطن تقر “عمليا” بحقيقة ما فعلته الصين مع كورونا

أخيرا.. واشنطن تقر “عمليا” بحقيقة ما فعلته الصين مع كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*