دراسة جديدة تكشف مقارنة مذهلة بين عدد إصابات كورونا لدى من يرتدون النظارات والآخرين

توصلت دراسة صينية إلى أن ارتداء النظارات قد يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أقل بخمس مرات من عامة الناس، وفقا لموقع “الحرة” نقلا عن صحيفة ديلي ميل.

ويعتقد فريق الباحثين من مستشفى تابع لجامعة نانتشانغ، أن السبب يرجع إلى أن مستقبلات ACE-2، التي يلتصق بها الفيروس للدخول وإصابة الخلايا البشرية، يمكن العثور عليها في العين.

المزيد من الأدلة

وتقدم النتائج أيضًا المزيد من الأدلة على سبب وجوب ارتداء العاملين في مجال الرعاية الصحية أقنعة لحماية العين، ولماذا يجب تركيز المزيد من الاهتمام على التدابير الوقائية مثل غسل أيديهم بشكل متكرر وتجنب لمس وجوههم؟

ونُشرت مجلة “JAMA” الطبية، دراسة، حيث حلل الباحثون بيانات 276 مريضًا تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا بين 27 يناير و 13 مارس، كان يرتدي منهم 30 مريضا نظارات طبية (10.9 %)، بما في ذلك 16 حالة قصر نظر و 14 حالة طول نظر.

الاكتشاف الرئيسي

وقال الباحثون ” كان الاكتشاف الرئيسي الذي توصلنا إليه هو أن المرضى الذين يعانون من كورونا الذين يرتدون النظارات لفترات طويلة كل يوم كانوا غير شائعين نسبيًا، مما قد يكون دليلًا أوليًا على أن مرتدي النظارات يوميًا أقل عرضة للإصابة بالفيروس”.