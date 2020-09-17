ترامب: إستراتيجية لتوزيع «آمن وفعال ومجاني» للقاح «كورونا

المناطق_وكالات

في الوقت الذي تتسابق شركات الأدوية حول العالم للتوصل إلى لقاح ضد فايروس كورونا، قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إستراتيجية لتوزيع «آمن وفعال ومجاني» للقاح «كورونا»، عند التوصل إليه، فيما ذكرت أنها تستهدف توزيع 100 مليون جرعة في غضون 60 يوما.

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، في تقرير أعدته بالتعاون مع وزارة الدفاع ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وقدمته للكونغرس، إن الولايات بحاجة إلى «تخطيط أوسع، نظرا إلى أن وباء كورونا أكثر تعقيدا وأوسع نطاقا في انتشاره من الإنفلونزا الموسمية أو أي وباء آخر».