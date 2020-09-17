احدث الأخبار

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
أبرز المواد
 أمريكا تتهم إيرانيا وفلسطينيا باختراق 50 موقعا ردا على مقتل سليماني
أبرز المواد
 ترامب: إستراتيجية لتوزيع «آمن وفعال ومجاني» للقاح «كورونا
منوعات
 دراسة جديدة تكشف مقارنة مذهلة بين عدد إصابات كورونا لدى من يرتدون النظارات والآخرين
أبرز المواد
 لماذا وضعت مايكروسوفت «مخزن الأسرار» في أعماق المحيط؟
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية متحدثًا عن كواليس لقاءاته مع ولي العهد: قائد إستثنائي لهذا البلد
أبرز المواد
 صدمة تمويلية تحدق بالاقتصاد التركي بعد تراجعات الليرة المستمرة
أبرز المواد
 أخيرا.. واشنطن تقر “عمليا” بحقيقة ما فعلته الصين مع كورونا
أبرز المواد
 4 حالات كورونا مع انطلاقة “البريميرليغ”
أبرز المواد
 الدوري الفرنسي : إيقاف نيمار لاعب باريس سان جرمان مباراتين
أبرز المواد
 الإطاحة بعصابة تورطت بالسطو على منازل الرياض
أبرز المواد
 الشيخ السديس يتفقد سير الأعمال بالمسجد النبوي الشريف
أبرز المواد
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

أبرز المواد
أمريكا تتهم إيرانيا وفلسطينيا باختراق 50 موقعا ردا على مقتل سليماني

أمريكا تتهم إيرانيا وفلسطينيا باختراق 50 موقعا ردا على مقتل سليماني

أبرز المواد
ترامب: إستراتيجية لتوزيع «آمن وفعال ومجاني» للقاح «كورونا

ترامب: إستراتيجية لتوزيع «آمن وفعال ومجاني» للقاح «كورونا

منوعات
دراسة جديدة تكشف مقارنة مذهلة بين عدد إصابات كورونا لدى من يرتدون النظارات والآخرين

دراسة جديدة تكشف مقارنة مذهلة بين عدد إصابات كورونا لدى من يرتدون النظارات والآخرين

أبرز المواد

أمريكا تتهم إيرانيا وفلسطينيا باختراق 50 موقعا ردا على مقتل سليماني

أمريكا تتهم إيرانيا وفلسطينيا باختراق 50 موقعا ردا على مقتل سليماني
http://almnatiq.net/?p=903740
المناطق_وكالات

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، شابين إيراني وفلسطيني اخترقا أكثر من 50 موقعًا إلكترونيًا تستضيفها الولايات المتحدة، وبثا عليها رسائل مؤيدة لطهران

وقالت إذاعة “فردا” الإيرانية، أمس الأربعاء، إن “لائحة الاتهام جرى الكشف عنها الثلاثاء، ووجهت ضد بهزاد محمد زاده، وهو مواطن من إيران يعتقد أنه يبلغ من العمر 19 عامًا، ومروان أبو سرور، وهو مواطن فلسطيني، يعتقد أنه يبلغ من العمر 25 عامًا”

وأضافت أنه “تم اتهام الشابين بتهمة التآمر لارتكاب ضرر متعمد لجهاز كمبيوتر محمي، وتهمة واحدة تتعلق بإتلاف جهاز كمبيوتر محمي عمدًا”

وتابعت “بناء على وثائق أصدرتها محكمة ماساتشوستس الفيدرالية، فقد تمكن القرصانين من اختراق أكثر من 50 موقعًا إلكترونيًا مستضافة في الولايات المتحدة وخربوها برسائل مؤيدة لإيران، في أعقاب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري مطلع يناير الماضي”

وأشارت الإذاعة الإيرانية إلى أنه صدرت أوامر باعتقال المتهمين اللذين يعيشان خارج الولايات المتحدة، مضيفة أن “الدعوى تؤكد أن بهزاد محمد زاده اخترق حوالي 51 موقعًا إلكترونيًا في الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من تأكيد مقتل قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة، ونشر صور سليماني، عليها شعارات مثل الموت لأمريكا ومحتويات أخرى”

روابط ذات صلة

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
دراسة جديدة تكشف مقارنة مذهلة بين عدد إصابات كورونا لدى من يرتدون النظارات والآخرين

دراسة جديدة تكشف مقارنة مذهلة بين عدد إصابات كورونا لدى من يرتدون النظارات والآخرين
لماذا وضعت مايكروسوفت «مخزن الأسرار» في أعماق المحيط؟

لماذا وضعت مايكروسوفت «مخزن الأسرار» في أعماق المحيط؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*