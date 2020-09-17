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توضيح من «الطيران المدني» بشأن موعد رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل

توضيح من «الطيران المدني» بشأن موعد رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل
http://almnatiq.net/?p=903754
المناطق_الرياض

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، عن بدء تشغيل المطارات الدولية وسط منظومة متكاملة من الخدمات بعد قرار السماح بالسفر للفئات المستثناة.

وأضاف الروساء خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم، أن الهيئة تدعو المسافرين للدخول إلى منصات الهيئة لمعرفة الضوابط، مشيراً إلى التنسيق مع وزارة الصحة وعدة جهات حكومية في المطارات.

وأوضح متحدث هيئة الطيران المدني، أنه سوف يحدد موعد رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل قبل ٣٠ يومًا من تاريخ ١ يناير المقبل.

وأشار إلى أنه لن يتم دخول غير السعوديين إلى المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أنه على الناقل الجوي توضيح شروط وأحكام التذاكر خلال عملية الحجز، مشيراً إلى أنه يجب على جميع المسافرين التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الدول المغادر إليها، والاطلاع على الدليل الإرشادي الذي سيصدر اليومعبرgaca.gov.sa.

 

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