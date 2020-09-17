“زمني الصعب” سيدة الأسواق السودانية بعد ارتفاع الأسعار

تسيدت البليلة السودانية الأسواق في العاصمة والولايت عقب الارتفاعات الغير مبررة لأسعار الوجبات الغذائية.

واتجهت الكثير من المطاعم الشعبية في السودان عقب ارتفاع تكلفة طلب «الفول» إلى 200 جنيه في معظم المطاعم، إلى تسويق وجبة أقل تكلفة أطلق عليها «زمني الصعب».

ومكوناتها عبارة عن بليلة عدسية، تقطع عليها شرائح البصل، ويضاف لها الزيت وقليل من البهار، بجانب الفلفل الحار، وتؤكل بالخبز، ويباع الطلب بنحو 60 جنيهاً، تعويضا عن وجبة الفول السائدة بالسودان.

وشهدت أسواق السودان ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار خصوصا بعد صعود الدولار الأمريكي ووصوله لمستويات فلكية، حيث باتت أغلب السلع بعيدة عن متناول أيدي المواطنين نظرا لارتفاع اسعارها.