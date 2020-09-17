روسيا: 14% من الحاصلين على لقاح كورونا عانوا أعراضًا جانبية بسيطة ليوم واحد

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قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن واحدًا من كل سبعة متطوعين اشتكوا من الآثار الجانبية، المترتبة عن اللقاح الروسي المفترض لكورونا، بما في ذلك الضعف وآلام العضلات.

يأتي ذلك في الوقت الذي وافق صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وصندوق الثروة السيادية لروسيا، وشركة Dr Reddy’s Laboratories Ltd، وهي شركة أدوية عالمية مقرها الهند، على التعاون في التجارب السريرية وتوزيع 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي Sputnik V.

ونقلت وكالة أنباء تاس الحكومية عن موراشكو قوله “ما يقرب من 14 في المائة يعانون من شكاوى من ضعف وآلام العضلات لمدة 24 ساعة وزيادة عرضية في درجة حرارة الجسم”.

وزعم موراشكو أن الأعراض “تستقر” في اليوم التالي، مضيفًا أن المضاعفات موصوفة في التعليمات ويمكن التنبؤ بها.

وذكرت وكالة تاس، نقلاً عن موراشكو، أنه تم تلقيح أكثر من 300 من أصل 40 ألف متطوع في الدراسة حتى الآن.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يحصل المتطوعون على حقنة ثانية من اللقاح في غضون 21 يومًا من الجرعة الأولى.

وتجري حاليًا التجارب السريرية بمشاركة 40 ألف متطوع، ومن المتوقع نشر النتائج الأولى لهذه التجارب في أكتوبر أو نوفمبر 2020.

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