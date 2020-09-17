أدبي تبوك ينظّم عددًا من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة

المناطق- تبوك

ينظّم النادي الأدبي بمنطقة تبوك يوم الثلاثاء القادم ندوة عن بعد بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة عبر منصة “زوم”.

وتتضمّن الندوة ورقتي عمل الأولى تحت عنوان: “رؤية ٢٠٣٠ ودورها في تحسين تجربة المملكة في مجال إصدار الأنظمة وتطور البيئة العدلية” يقدمها عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن حمود العنزي فيما تشارك عضو هيئة التدريس بجامعة تبوك الدكتورة عائشة بنت عودة الزراع بالورقة الثانية تحت عنوان: “المرأة السعودية والتمكين في اليوم الوطني الـ90”

ووجه النادي الدعوة للجميع للمشاركة بهذه الندوة من خلال الرابط :