شيخ طائفة الصيادين بأملج : لفتة خادم الحرمين وولي عهده حولت مشقة الصيد لفرح وبهجة

المناطق- فايز السميري

عبر شيخ طائفة صيادي الاسماك بمحافظة أملج أمين سنوسي بن علي ابو بكر عن عميق شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان حفظهما الله على لفتته الغالية لأصحاب قوارب صيد الاسماك الحرفيين وقوارب المتنزهين بصرف معونة ومكرمة لهم جراء تعطلهم عن الابحار في بعض الأيام اومنعهم عن الصيد في بعض الأماكن خلال الفترة الماضية. بسبب بعض الأعمال البحرية الحكومية في المنطفة . وهم في غمرة من السعادة والهناء لتوجيهاتكم الكريمة والتي كانت بادرة استقبلها الصيادون بالفرح والسرور وأزاحت مشقة الصيد عنهم وحولته لبهجة كبيرة.

وأكد شيخ الصيادين في محافظة أملج أمين سنوسي تعودنا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده مثل هذه الأعمال التي تلتمس حاجات المواطنين وتسهم في رقيهم المعيشي وفئة الصيادين خاصة الذين شملتهم هذه المكرمة الغالية.

وهانحن طائفة صيادي الاسماك بأملج دوما محضوضون بعناية حكومتنا ورعايتها وتوجيهاتها منذ أزمنة عديدة من خلال التكريم السنوي لعينات من الصيادين واتاحة الاقتراض من الصندوق الزراعي ، وإنشاء المرافيء لسفننا ، وغيرها من الاعمال التي تعيننا على ممارسةالمهنة وتيسير امرها.

فقد عجزت عباراتنا أن توفيكم حقكم من الشكر والامتنان لهذه المعونة والمكرمة ولوقفات حكومتنا الرشيدة مع مواطنيها الصيادين ولايسعنا الا الدعاء ان يبقيكم دخرا لوطننا الغالي وعزا لشعبكم الوفي ان شاء الله .