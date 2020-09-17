احدث الأخبار

شيخ طائفة الصيادين بأملج : لفتة خادم الحرمين وولي عهده حولت مشقة الصيد لفرح وبهجة
أبرز المواد
 أدبي تبوك ينظّم عددًا من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة
أبرز المواد
 تخصيص لقائدي المركبات.. “المدني” عن أجواء نجران: عليكم بالإرشادات
أبرز المواد
 سعر برميل النفط يتراجع بنسبة 1.77 %
أبرز المواد
 روسيا: 14% من الحاصلين على لقاح كورونا عانوا أعراضًا جانبية بسيطة ليوم واحد
أبرز المواد
 توضيح من «الطيران المدني» بشأن موعد رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل
أبرز المواد
 “زمني الصعب” سيدة الأسواق السودانية بعد ارتفاع الأسعار
أبرز المواد
 وفيات كورونا في المكسيك تقترب من 72 ألفاً
أبرز المواد
 بايدن: ترامب غير مؤهل لرئاسة امريكا
أبرز المواد
 «ناسا» تبحث إرسال مهمة إلى الزهرة لاكتشاف الحياة
أبرز المواد
 في يوم واحد: البرازيل تسجل 987 وفاة جديدة بـ #كورونا
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
أبرز المواد
شيخ طائفة الصيادين بأملج : لفتة خادم الحرمين وولي عهده حولت مشقة الصيد لفرح وبهجة

شيخ طائفة الصيادين بأملج : لفتة خادم الحرمين وولي عهده حولت مشقة الصيد لفرح وبهجة

أبرز المواد
أدبي تبوك ينظّم عددًا من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة

أدبي تبوك ينظّم عددًا من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة

أبرز المواد
تخصيص لقائدي المركبات.. “المدني” عن أجواء نجران: عليكم بالإرشادات

تخصيص لقائدي المركبات.. “المدني” عن أجواء نجران: عليكم بالإرشادات

أبرز المواد
سعر برميل النفط يتراجع بنسبة 1.77 %

سعر برميل النفط يتراجع بنسبة 1.77 %

أبرز المواد

شيخ طائفة الصيادين بأملج : لفتة خادم الحرمين وولي عهده حولت مشقة الصيد لفرح وبهجة

شيخ طائفة الصيادين بأملج : لفتة خادم الحرمين وولي عهده حولت مشقة الصيد لفرح وبهجة
http://almnatiq.net/?p=903771
المناطق- فايز السميري
عبر شيخ طائفة صيادي الاسماك بمحافظة أملج أمين سنوسي بن علي ابو بكر عن عميق شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان  بن عبدالعزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان حفظهما الله على لفتته الغالية لأصحاب قوارب صيد الاسماك الحرفيين وقوارب المتنزهين بصرف معونة ومكرمة لهم جراء تعطلهم عن الابحار في بعض الأيام اومنعهم عن الصيد في بعض الأماكن  خلال الفترة الماضية. بسبب بعض الأعمال البحرية الحكومية في  المنطفة . وهم في غمرة من السعادة والهناء لتوجيهاتكم الكريمة والتي كانت بادرة استقبلها الصيادون بالفرح والسرور وأزاحت مشقة الصيد عنهم وحولته لبهجة كبيرة.
وأكد شيخ الصيادين في محافظة أملج أمين سنوسي تعودنا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده مثل هذه الأعمال التي تلتمس حاجات المواطنين وتسهم في رقيهم المعيشي وفئة الصيادين خاصة الذين شملتهم هذه المكرمة الغالية.
 وهانحن طائفة صيادي الاسماك بأملج دوما محضوضون بعناية حكومتنا ورعايتها وتوجيهاتها منذ أزمنة عديدة من خلال التكريم السنوي لعينات من الصيادين واتاحة الاقتراض من الصندوق الزراعي ، وإنشاء المرافيء لسفننا ، وغيرها من الاعمال التي تعيننا على ممارسةالمهنة وتيسير امرها.
  فقد عجزت عباراتنا أن توفيكم حقكم من الشكر والامتنان لهذه المعونة والمكرمة  ولوقفات حكومتنا الرشيدة مع مواطنيها الصيادين ولايسعنا الا الدعاء ان يبقيكم دخرا لوطننا الغالي وعزا لشعبكم الوفي ان شاء الله .

روابط ذات صلة

أدبي تبوك ينظّم عددًا من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة

أدبي تبوك ينظّم عددًا من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة
تخصيص لقائدي المركبات.. “المدني” عن أجواء نجران: عليكم بالإرشادات

تخصيص لقائدي المركبات.. “المدني” عن أجواء نجران: عليكم بالإرشادات
سعر برميل النفط يتراجع بنسبة 1.77 %

سعر برميل النفط يتراجع بنسبة 1.77 %

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*