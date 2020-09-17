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الأمم المتحدة: الوباء يتفشى في سوريا بشكل واسع

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الأمم المتحدة: الوباء يتفشى في سوريا بشكل واسع

الأمم المتحدة: الوباء يتفشى في سوريا بشكل واسع
http://almnatiq.net/?p=903781
المناطق_وكالات

تتزايد إصابات فيروس كورونا بشكل كبير في سوريا، خصوصاً في مناطق سيطرة النظام السوري، فقد أعلن مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أن التقارير الواردة من داخل سوريا تشير إلى أن حالات الإصابة بكوفيد 19 أعلى بكثير من الحالات المؤكدة المبلغ عنها وعددها 3628 حالة.

وقال مارك لوكوك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء إن مدى تفشي المرض لن يُعرف حتى يتم زيادة الاختبارات المعملية في جميع أنحاء البلاد.

كما أضاف: “نحن نعلم أن انتقال العدوى في المجتمع منتشر، حيث لا يمكن تتبع ما يقرب من 90٪ من الحالات المؤكدة حديثًا إلى مصدر معروف”.

وتابع: “معدلات الإصابة بين العاملين الصحيين آخذة في الارتفاع أيضًا”.

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