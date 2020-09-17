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هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن فتح التسجيل لاختبار القدرة المعرفية

هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن فتح التسجيل لاختبار القدرة المعرفية
http://almnatiq.net/?p=903788
المناطق - واس

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية.
وأوضحت الهيئة أن الاختبار يأتي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية وعدد من الجهات الحكومية، ويُعدُّ متطلبًا للتقدم لشغل بعض الوظائف الحكومية أو الترقية فيها، مشيرة إلى أن الاختبار سيعقد على فترتين؛ ستكون الفترة الأولى من تاريخ 21 – 23 / 11 / 2020هـ، أما الفترة الثانية فستكون من تاريخ 27 – 29 / 3 / /2021م، وسيفتح التسجل للفترة الثانية بتاريخ 18 / 1 / /2021م، في إحدى وثلاثين مدينة موزعة على مناطق المملكة.
يذكر ان الاختبار يتكون من أربع قدرات رئيسة، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية، كما أن الاختبار لا يعتمد اعتمادًا مباشرًا على مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة والخصائص الفردية.

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