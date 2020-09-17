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“الصحة” تؤكد ضرورة العناية بمرضى الكلى من كبار السن خلال جائحة كورونا

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“الصحة” تؤكد ضرورة العناية بمرضى الكلى من كبار السن خلال جائحة كورونا

“الصحة” تؤكد ضرورة العناية بمرضى الكلى من كبار السن خلال جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=903791
المناطق - واس

أكدت وزارة الصحة أن المسؤولية مضاعفة تُجَاه مرضى الكلى، خصوصًا كبار السن منهم، في ظل جائحة كورونا، داعيةً إلى أهمية المحافظة على سلامتهم من خلال اتباع الإجراءات الوقائية، والحرص على عدم نقل العدوى لهم.
وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها في “تويتر” ومنصتها التوعوية # عش بصحة، أن مرضى الكلى من كبار السن يحتاجون إلى عناية مكثفة خلال هذه الجائحة من خلال اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وكذلك الحرص على متابعة قياس الضغط، ومراقبة الحالة الصحية لهم، مشيرةً إلى أهمية التواصل المستمر مع الطبيب المعالج، إضافة إلى الاتصال بالفريق الطبي مباشرة عند الضرورة.

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