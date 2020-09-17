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الموارد البشرية تودع مليارًا و 697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر صفر

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الموارد البشرية تودع مليارًا و 697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر صفر

الموارد البشرية تودع مليارًا و 697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر صفر
http://almnatiq.net/?p=903800
المناطق - واس

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات.
وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك بإيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,697,454,479 ريال سعودي، حيث أودعت 1,402,323,125 ريالاً للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,397,968 ريالاً و 102,733,386 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، حيث كان إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

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