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فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب العسكرية ( رجال )

فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب العسكرية ( رجال )

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فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب العسكرية ( رجال )

فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب العسكرية ( رجال )
http://almnatiq.net/?p=903803
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة ( رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي ) ( رجال ) للتعيين عليها بالمناطق التالية ( الرياض ، عسير ، جازان ، نجران ) ، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر – توظيف ) خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2 / 2 / 1442 هـ وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7 / 2 / 1442 هـ، وذلك على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result

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