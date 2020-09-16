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أمانة الاحساء تطرح 90 ” فرصة استثمارية ” تنموية وخدمية

أمانة الاحساء تطرح 90 ” فرصة استثمارية ” تنموية وخدمية

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أمانة الاحساء تطرح 90 ” فرصة استثمارية ” تنموية وخدمية

أمانة الاحساء تطرح 90 ” فرصة استثمارية ” تنموية وخدمية
http://almnatiq.net/?p=903806
المناطق - الأحساء
كشف أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم عن طرح الأمانة لـ 90 موقعاً استثمارياً عبر منصة الاستثمار البلدي ” فرص ” ، موضحاً ان الفرص الاستثمارية المطروحة تتضمن أنشطة متعددة بمايشمل (  28 نشاطاً تجارياً ، 10 أنشطة تجارية ، 6 ترفيهية ، نشاط تعليمي وآخر صحي ، 5 أنشطة في المجال الخدمي ، 2 نشاط عقاري ، 3 أنشطة رياضية ، 34 موقعاً لانشطة الاستثمارات الناشئة ) ، مبيناً ان ذلك يأتي  امتداداً للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية لرفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية التي تعلن عنها الأمانات والبلديات، وكذلك التيسير في الوصول لجميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة ممايُسهم في رفع قاعدة المتنافسين وينعكس ايجاباً على تنمية المدن .
وأضاف الملحم .. ابرز الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة ( مجمع تجاري بالطريق الدائري الجنوبي بمساحة 168 ألف متر مربع ومجمع آخر جنوب جامعة الملك فيصل ، استثمار موقع صناعي لتقدير اضرار المركبات في المنطقة الصناعية ، انشاء مسرح فعاليات وانشطة بالقرب من جامعة الامام محمد بن سعود ، مشروع ترفيهي بإنشاء منتجع سياحي على شاطئ العقير على مساحة 182 ألف مترمربع ، انشاء فندق سياحي بساحل شاطئ العقير ، استثمار موقع اكاديمية رياضية على امتداد الطريق الدائري الخارجي ، انشاء منتزه عام ببلدة الجشة ، استثمار وتطوير حدائق ” الاستاد الرياضي ، خادم الحرمين ، محاسن ” بمساحة اجمالية 118 ألف مترمربع ، موقعين لانشاء مستشفى خاص ومجمع مدارس أهلية ، استثمار سوق الحميدية المجاور لسوق القيصرية بأنشطة مطاعم شعبية وكذلك استثمار بوابة الكوت وسط الهفوف لتشغيل نشاط تراثي ، موقع للفحص الدوري للمركبات في الطريق الدائري ” الضلع الشرقي ” ، موقع لسكن عاملين جنوب مدينة الملك عبدالله للتمور  ) .
واعرب الملحم عن شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل لتوجيهاته ودعمه لخطط أمانة الاحساء الرامية إلى الإستغلال الأمثل لمختلف المواقع في المنطقة وتفعيل العوائد الإستثمارية لها في مشاريع ومبادرات وانشطة الأمانة خدمياً واجتماعياً .

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