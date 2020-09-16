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الأمير حسام بن سعود يشيد بتعليم الباحة

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شواطئ ينبع الصناعية تستضيف معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية

شواطئ ينبع الصناعية تستضيف معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية
http://almnatiq.net/?p=903813
المناطق - ينبع

تستضيف الهيئة الملكية بينبع معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية خلال معسكره التدريبي الحالي المقام بمدينة ينبع الصناعية ويستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الآسيوية والعربية والخليجية القادمة، ودشن سعادة مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي نيابة عن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الملعب الشاطئي الذي تقام علية تدريبات المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية بحلته الجديدة الذي تم تجهيزه من قبل قطاع التشغيل والصيانة حيث تم إعادة تهيئة تربة الملعب وفق المواصفات الدولية، وصيانة الإضاءة ضمن الخطة المعدة لتطوير مرافق المعلب لتحويله إلى مظهر أكثر حداثة، فيما جهزت الهيئة الملكية بينبع كذلك عيادة طبية متنقلة في موقع التدريبات لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة في إصابات الملاعب، ومن جهته ثمن عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم الكابتن بندر الأحمدي جهود الهيئة الملكية بينبع بتهيئة جميع المتطلبات الضرورية والتجهيزات اللازمة لنجاح المعسكر تنظيمياً كما أشاد بالمتابعة يومية من قبل لجان إدارة الخدمات الاجتماعية.

 

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