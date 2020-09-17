احدث الأخبار

الأمير حسام بن سعود يشيد بتعليم الباحة
منطقة الباحة
 100 طفل يواصلون رحلتهم التعليمية بروضتي البر بالاحساء
المنطقة الشرقية
 “المواصفات السعودية” تُلزم المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق
أبرز المواد
 توطين الوظائف بمحافظة جدة يُعلن بدء التسجيل في برامجه للمرحلة الثالثة
منطقة مكة المكرمة
 أمير الشرقية يطلق حملة “ادعمهم حتى لا ينقطع تعليمهم” لتوفير الأجهزة للطلاب الأشد احتياجاً
المنطقة الشرقية
 “الفضلي” يدشِّن المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي من المملكة
أبرز المواد
 شواطئ ينبع الصناعية تستضيف معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية
منطقة المدينة المنورة
 الإمارات تسجل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 أمانة الاحساء تطرح 90 ” فرصة استثمارية ” تنموية وخدمية
المنطقة الشرقية
 فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب العسكرية ( رجال )
أبرز المواد
 الموارد البشرية تودع مليارًا و 697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر صفر
أبرز المواد
 محافظ تحلية المياه المالحة يشهد انتهاء أعمال حفر أطول خط نقل مياه في العالم بجبال السروات
أبرز المواد
الأمير حسام بن سعود يشيد بتعليم الباحة

الأمير حسام بن سعود يشيد بتعليم الباحة

منطقة الباحة
100 طفل يواصلون رحلتهم التعليمية بروضتي البر بالاحساء

100 طفل يواصلون رحلتهم التعليمية بروضتي البر بالاحساء

المنطقة الشرقية
“المواصفات السعودية” تُلزم المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق

“المواصفات السعودية” تُلزم المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق

أبرز المواد
توطين الوظائف بمحافظة جدة يُعلن بدء التسجيل في برامجه للمرحلة الثالثة

توطين الوظائف بمحافظة جدة يُعلن بدء التسجيل في برامجه للمرحلة الثالثة

منطقة مكة المكرمة

“الفضلي” يدشِّن المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي من المملكة

“الفضلي” يدشِّن المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي من المملكة
http://almnatiq.net/?p=903820
المناطق - واس

دشَّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم، المرحلة الثانية من تنفيذ مبادرة “تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة”، بتكلفة مالية بلغت 72,008,250 ريال، بهدف استصلاح المدرجات الزراعية وتأهيلها، واستغلال الميزة النسبية في هذه المناطق والتي هي كمية الأمطار، من أجل إنتاج زراعي مستدام للمحاصيل الزراعية ذات الإنتاجية الاقتصادية، وبما يمكنها من زيادة نسبة مؤشر الأمن الغذائي بالمملكة.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن هذه المبادرة التي تأتي بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية، تعد إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني، وتشمل كلاً من الباحة وعسير وجازان والطائف، على مساحة تبلغ 2500 هكتار، بمعدل 600 هكتار تقريباً لكل منطقة.
وبيَّن المهندس العيادة، أن المبادرة تهدف إلى استصلاح المدرجات الزراعية وتأهيلها، وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة، كما تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير الزراعة المحصولية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، أفاد مالك مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية بالوزارة الدكتور إبراهيم عارف، أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف خدمة أكثر من ألف مزرعة وأكثر من 9 آلاف مستفيد بطرق مباشرة وغير مباشرة، من خلال حصاد وتجميع مياه الأمطار وخزنها بعدة طرق (عقوم، خزانات تجميعية، ممرات مائية، تقنيات ري) بما يتلاءم مع بيئة كل منطقة؛ لاستغلالها في ري المزارع المستهدفة بكفاءة عالية، سعياً نحو تحقيق الاستدامة الزراعية لتلك المناطق.
وأضاف الدكتور عارف، أن المبادرة تستهدف أيضاً تأهيل وترميم المدرجات الزراعية لحفظ التربة الزراعية وتجهيزها لزراعة المحاصيل الحقلية (الحبوب) والبستانية (الفاكهة)، وتطبيق نظام ري المحاصيل من خلال أنظمة ري حديثة لتقليل استهلاك المياه، إضافة إلى اختيار وزراعة المحاصيل ذات الميز النسبية والمردود الاقتصادي لمنطقة جازان (البن) ومنطقتي عسير والباحة (الموز والبن الرمان) ومحافظة الطائف (الورد والعنب).
وعن تطبيق تقنية حصاد مياه الأمطار المستخدمة في المبادرة، أوضح الدكتور عارف أن هذه التقنية تهدف إلى توفير كميات كبيرة من المياه لاستخدامها في الزراعة، حيث تعتبر المدرجات الزراعية حاجزاً مائياً يتم من خلاله تجميع مياه الأمطار التي تتسرب إلى الآبار القريبة لاستغلالها للزراعة، مضيفاً أنه سيتم إنشاء خزانات وسدود لتجميع المياه العابرة للأودية بعد هطول الأمطار لري المزروعات في المدرجات.
وأشار إلى أن أسلوب الزراعة بالمدرجات الزراعية سيساعد المزارعين في التحول للزراعة العضوية، حيث تعتمد الزراعة على مصادر طبيعية نباتية أو حيوانية، مؤكداً أن المُزارع العضوي يمكنه الخروج من حدة المنافسة بالأسواق الغذائية بسبب تميز منتجاته بوجود الشعار السعودي للزراعة العضوية بعد حصول المزارعين وتمسكهم بالتعليمات للزراعة العضوية على الشهادات من شركات عالمية متخصصة للمنتجات العضوية عليها.

 

روابط ذات صلة

“المواصفات السعودية” تُلزم المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق

“المواصفات السعودية” تُلزم المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق
الإمارات تسجل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإمارات تسجل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب العسكرية ( رجال )

فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب العسكرية ( رجال )

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*