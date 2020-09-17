100 طفل يواصلون رحلتهم التعليمية بروضتي البر بالاحساء

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انتظم أكثر من 100 طفل مطلع الأسبوع الماضي في الفصول الافتراضية لروضتي البر بالهفوف والمبرز التابعة لجمعية البر بالاحساء والتي تأتي لاستمرار الرحلة التعليمية لرياض الأطفال.

وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام وليد بن خالد البوسيف بأن الجمعية أطلقت الدراسة الافتراضية بروضتي البر بالهفوف والمبرز وفق تنظيمات وزارة التعليم باستخدام منصة الروضة الافتراضية والتي يستفيد منها أكثر من 100 طفل، وذلك بسبب الظروف الراهنة لجائحة كورونا

وأشار البوسيف بأنه تم تسليم الحقائب التعليمية للأطفال في منازلهم بإشراف مديرة روضة الهفوف مريم المساعد ومديرة روضة المبرز نوره الريحان، واحتوت كل حقيبة على جميع متطلبات الدراسة التي يحتاجها الطفل أثناء فترة تعلمه من المنزل من كتب دراسية وانشطة تطويرية، قام بإعدادها معلمات روضتي الهفوف والمبرز لكي تزيد من مهارات الأطفال اللغوية بالإضافة إلى القصص المصورة وكتب التلوين التي أعدتها إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية، وتسهيلا على أولياء أمور الأطفال تم تأمين سبورة تعليمية ومقعد مدرسي لكل طفل ليستشعر وجودة في بيئة تعليمية اثناء وجوده في المنزل.

وأضاف البوسيف بأنه حرصا من إدارة رياض الأطفال بالجمعية على نجاح الرحلة التعليمية للأطفال لتحقيق الأهداف المنشودة للتعلم عن بعد، ورفع المستوى التحصيلي للطفل، واستشعارا بالدور الكبير لولي الأمر في هذه المرحلة من التعليم تم عقد اجتماع مع أولياء الأمور عبر منصة (Microsoft teams) والمستخدمة للتعليم في رياض الأطفال، حيث تم توضيح أهمية توفير بيئة تعليمية للطالب، والتعاون مع الروضة لإنجاح منظومة التعلم عن بعد، والمتابعة المستمرة للأبناء، والمشاركة الإيجابية والفاعلة اليومية، وكما تم إيضاح آليه الاستخدام الأمثل للأجهزة التقنية وطرق التعامل مع المنصة ومتابعة المشكلات التقنية وحلها.