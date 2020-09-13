أمير الباحة يشيد بتعليم المنطقة

المناطق - الباحة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بما تضمنه التقرير الختامي لإنجازات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة خلال الفترة الماضية من تميز لافت خلال البرامج والمشروعات التعليمية المنفذة؛

جاء ذلك في خطاب شكر وجهه سموه الكريم للمدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني؛ الذي بدوره أشار إلى الدعم السخي واللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع التعليم والذي ساهم بشكل كبير في إنجاح الدور المحوري للعمل التربوي والتعليمي في المنطقة،

ووصف المدير العام ما جاء في خطاب سمو أمير المنطقة بالمحفز الكبير الذي من شأنه مواصلتهم في تعليم المنطقة العمل في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ـ رعاها الله ـ ورؤية سموه الكريم

وأكد أن هذه الجهود لم تكن لتؤتي ثمارها بهذه الصورة، لولا توفيق الله عز وجل ثم هذه الرعاية الدائمة والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، الذي يولي تعليم المنطقة حيزاً كبيراً من اهتمامه، منوها بإن توجيهات ومتابعة سموه الكريم كانت ولاتزال الداعم الحقيقي للوصول إلى المنجزات التعليمية.