احدث الأخبار

أمير الباحة يشيد بتعليم المنطقة
منطقة الباحة
 100 طفل يواصلون رحلتهم التعليمية بروضتي البر بالاحساء
المنطقة الشرقية
 “المواصفات السعودية” تُلزم المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق
أبرز المواد
 توطين الوظائف بمحافظة جدة يُعلن بدء التسجيل في برامجه للمرحلة الثالثة
منطقة مكة المكرمة
 أمير الشرقية يطلق حملة “ادعمهم حتى لا ينقطع تعليمهم” لتوفير الأجهزة للطلاب الأشد احتياجاً
المنطقة الشرقية
 “الفضلي” يدشِّن المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي من المملكة
أبرز المواد
 شواطئ ينبع الصناعية تستضيف معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية
منطقة المدينة المنورة
 الإمارات تسجل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 أمانة الاحساء تطرح 90 ” فرصة استثمارية ” تنموية وخدمية
المنطقة الشرقية
 فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب العسكرية ( رجال )
أبرز المواد
 الموارد البشرية تودع مليارًا و 697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر صفر
أبرز المواد
 محافظ تحلية المياه المالحة يشهد انتهاء أعمال حفر أطول خط نقل مياه في العالم بجبال السروات
أبرز المواد
أمير الباحة يشيد بتعليم المنطقة

أمير الباحة يشيد بتعليم المنطقة

منطقة الباحة
100 طفل يواصلون رحلتهم التعليمية بروضتي البر بالاحساء

100 طفل يواصلون رحلتهم التعليمية بروضتي البر بالاحساء

المنطقة الشرقية
“المواصفات السعودية” تُلزم المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق

“المواصفات السعودية” تُلزم المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق

أبرز المواد
توطين الوظائف بمحافظة جدة يُعلن بدء التسجيل في برامجه للمرحلة الثالثة

توطين الوظائف بمحافظة جدة يُعلن بدء التسجيل في برامجه للمرحلة الثالثة

منطقة مكة المكرمة

أمير الباحة يشيد بتعليم المنطقة

أمير الباحة يشيد بتعليم المنطقة
http://almnatiq.net/?p=903838
المناطق - الباحة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بما تضمنه التقرير الختامي لإنجازات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة خلال الفترة الماضية من تميز لافت خلال البرامج والمشروعات التعليمية المنفذة؛

جاء ذلك في خطاب شكر وجهه سموه الكريم للمدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني؛ الذي بدوره أشار إلى الدعم السخي واللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع التعليم والذي ساهم بشكل كبير في إنجاح الدور المحوري للعمل التربوي والتعليمي في المنطقة،

ووصف المدير العام ما جاء في خطاب سمو أمير المنطقة بالمحفز الكبير الذي من شأنه مواصلتهم في تعليم المنطقة العمل في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ـ رعاها الله ـ ورؤية سموه الكريم

وأكد أن هذه الجهود لم تكن لتؤتي ثمارها بهذه الصورة، لولا توفيق الله عز وجل ثم هذه الرعاية الدائمة والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، الذي يولي تعليم المنطقة حيزاً كبيراً من اهتمامه، منوها بإن توجيهات ومتابعة سموه الكريم كانت ولاتزال الداعم الحقيقي للوصول إلى المنجزات التعليمية.

روابط ذات صلة

أمير منطقة الباحة يطلق حملة ” الصلاة نور”

أمير منطقة الباحة يطلق حملة ” الصلاة نور”
“الأرصاد” تصدر تنبيهاً من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

“الأرصاد” تصدر تنبيهاً من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
أمير الباحة مهنئًا العين بالصعود لدوري المحترفين: إنجازكم أفرحنا وننتظر البقية

أمير الباحة مهنئًا العين بالصعود لدوري المحترفين: إنجازكم أفرحنا وننتظر البقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*