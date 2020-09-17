احدث الأخبار

شفاعة نائب أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” الفقيهي” من القصاص
منطقة جازان
 إنطلاق أعمال الفنون الجدارية بمحافظة دومة الجندل استعدادا لليوم الوطني 90
منطقة الجوف
 في لقاء أدبي افتراضي.. القرشي يفرق يتناول القصة القصيرة شرقا وغربا
منطقة مكة المكرمة
 بدء التسجيل بمسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في 6 مدن
أبرز المواد
 رئيس الديوان العام للمحاسبة يرأس الاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية لتعاون المنظمة الدولية “الإنتوساي” مع مجتمع المانحين
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يسلم 1342 جهاز لوحي كدفعة أولى للمستحقين من الطلبة من خلال برنامج مؤسسة تكافل الخيرية
المنطقة الشرقية
 أمير الباحة يشيد بتعليم المنطقة
منطقة الباحة
 100 طفل يواصلون رحلتهم التعليمية بروضتي البر بالاحساء
المنطقة الشرقية
 “المواصفات السعودية” تُلزم المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق
أبرز المواد
 توطين الوظائف بمحافظة جدة يُعلن بدء التسجيل في برامجه للمرحلة الثالثة
منطقة مكة المكرمة
 أمير الشرقية يطلق حملة “ادعمهم حتى لا ينقطع تعليمهم” لتوفير الأجهزة للطلاب الأشد احتياجاً
المنطقة الشرقية
 “الفضلي” يدشِّن المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي من المملكة
أبرز المواد
شفاعة نائب أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” الفقيهي” من القصاص

شفاعة نائب أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” الفقيهي” من القصاص

منطقة جازان
إنطلاق أعمال الفنون الجدارية بمحافظة دومة الجندل استعدادا لليوم الوطني 90

إنطلاق أعمال الفنون الجدارية بمحافظة دومة الجندل استعدادا لليوم الوطني 90

منطقة الجوف
في لقاء أدبي افتراضي.. القرشي يفرق يتناول القصة القصيرة شرقا وغربا

في لقاء أدبي افتراضي.. القرشي يفرق يتناول القصة القصيرة شرقا وغربا

منطقة مكة المكرمة
بدء التسجيل بمسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في 6 مدن

بدء التسجيل بمسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في 6 مدن

أبرز المواد

رئيس الديوان العام للمحاسبة يرأس الاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية لتعاون المنظمة الدولية “الإنتوساي” مع مجتمع المانحين

رئيس الديوان العام للمحاسبة يرأس الاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية لتعاون المنظمة الدولية “الإنتوساي” مع مجتمع المانحين
http://almnatiq.net/?p=903848
المناطق - واس

رأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم، عبر “الاتصال المرئي” جانب المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي” في الاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين (IDSC)، حيث تعد اللجنة إحدى اللجان الرئيسة التي يتولى الديوان العام للمحاسبة رئاستها، وتُعنى برسم التوجه الاستراتيجي وتنسيق الدعم بين منظمة الإنتوساي وشركائها من المانحين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع التي من أبرزها استقلالية الأجهزة الرقابية، واقتراح آليات وسبل تعزيزها وحمايتها، كذلك استعراض ما كان إنجازه من مشاريع الدعم الموجهة لعدد من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول النامية.
وبحث المجتمعون عدداً من الأفكار والاقتراحات الهادفة إلى حماية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والاستغلال الأمثل لمواردها، وتبادل الخبرات الاستراتيجيات الداعمة لذلك.
واستعرض المشاركون سبل تعزيز الشراكة لزيادة دعم الأجهزة الرقابية في الدول النامية في ظل جائحة كورونا (COVID 19)، وعرضًا لأهم النتائج المحققة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الاتفاق على جملة من الآليات المتاحة بما يضمن استمرارية العمل في الأجهزة المتضررة.
شارك في اللقاء رؤساء الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء في اللجنة من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة ممثل البنك الدولي الذي يشترك مع الديوان العام للمحاسبة في رئاسة اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع المانحين، وممثلي الجهات المانحة حيث قدم البنك الدولي عرضاً يتضمن آخر التحديثات المتعلقة باستقلالية وشفافية الأجهزة الرقابية.
وأعرب معالي الدكتور العنقري في ختام اللقاء عن الشكر للجهات المانحة المشاركة على دعمها المتواصل للأجهزة الرقابية في الدول النامية خاصةً في ظل جائحة كورونا، مؤكداً على دور منظمة الإنتوساي ومبادراتها المتعددة في دعم الأجهزة الرقابية الأعضاء وخصوصاً في ظل الظروف الحالية.
وختام اللقاء صدر عدة توصيات تضمنت الخطط والآليات المتفق عليها للمضي في رسم المشاريع للأزمة لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.
يذكر أن الديوان العام للمحاسبة إلى جانب رئاسته اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين (IDSC)، يتولى منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، ورئيس لجنة السياسات والشؤون الإدارية والمالية بالمنظمة.

روابط ذات صلة

بدء التسجيل بمسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في 6 مدن

بدء التسجيل بمسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في 6 مدن
“المواصفات السعودية” تُلزم المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق

“المواصفات السعودية” تُلزم المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق
“الفضلي” يدشِّن المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي من المملكة

“الفضلي” يدشِّن المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي من المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*