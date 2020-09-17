احدث الأخبار

شفاعة نائب أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” الفقيهي” من القصاص
منطقة جازان
 إنطلاق أعمال الفنون الجدارية بمحافظة دومة الجندل استعدادا لليوم الوطني 90
منطقة الجوف
 في لقاء أدبي افتراضي.. القرشي يفرق يتناول القصة القصيرة شرقا وغربا
منطقة مكة المكرمة
 بدء التسجيل بمسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في 6 مدن
أبرز المواد
 رئيس الديوان العام للمحاسبة يرأس الاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية لتعاون المنظمة الدولية “الإنتوساي” مع مجتمع المانحين
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يسلم 1342 جهاز لوحي كدفعة أولى للمستحقين من الطلبة من خلال برنامج مؤسسة تكافل الخيرية
المنطقة الشرقية
 أمير الباحة يشيد بتعليم المنطقة
منطقة الباحة
 100 طفل يواصلون رحلتهم التعليمية بروضتي البر بالاحساء
المنطقة الشرقية
 “المواصفات السعودية” تُلزم المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق
أبرز المواد
 توطين الوظائف بمحافظة جدة يُعلن بدء التسجيل في برامجه للمرحلة الثالثة
منطقة مكة المكرمة
 أمير الشرقية يطلق حملة “ادعمهم حتى لا ينقطع تعليمهم” لتوفير الأجهزة للطلاب الأشد احتياجاً
المنطقة الشرقية
 “الفضلي” يدشِّن المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي من المملكة
أبرز المواد
شفاعة نائب أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” الفقيهي” من القصاص

شفاعة نائب أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” الفقيهي” من القصاص

منطقة جازان
إنطلاق أعمال الفنون الجدارية بمحافظة دومة الجندل استعدادا لليوم الوطني 90

إنطلاق أعمال الفنون الجدارية بمحافظة دومة الجندل استعدادا لليوم الوطني 90

منطقة الجوف
في لقاء أدبي افتراضي.. القرشي يفرق يتناول القصة القصيرة شرقا وغربا

في لقاء أدبي افتراضي.. القرشي يفرق يتناول القصة القصيرة شرقا وغربا

منطقة مكة المكرمة
بدء التسجيل بمسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في 6 مدن

بدء التسجيل بمسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في 6 مدن

أبرز المواد

بدء التسجيل بمسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في 6 مدن

بدء التسجيل بمسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في 6 مدن
http://almnatiq.net/?p=903851
المناطق - واس

أعلن نادي الصقور السعودي، عن مواعيد التسجيل في مسابقتي الملواح والمزاين التي تقام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، حيث ينطلق التسجيل في مدينة الدمام بتاريخ 25 أكتوبر 2020م ويستمر لمدة يومين، وفي حفر الباطن يومي 28 و 29 أكتوبر، وفي مدينة سكاكا يومي 1 و 2 نوفمبر، وينبع يومي 4 و 5 نوفمبر، وفي جدة يومي 7 و 8 نوفمبر، على أن يبدأ التسجيل في الرياض يوم الجمعة 6 نوفمبر ويستمر حتى 21 نوفمبر 2020م.
كما أعلن النادي، عن جدول الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح (الدعو) 400 متر (للملاك والمحترفين السعوديين والدوليين)، وجدول مسابقة المزاين، المقامة ضمن مسابقات مهرجان الصقور، التي تنطلق فعالياتها في 28 نوفمبر المقبل، في مَلهم شمال مدينة الرياض.
وكشف النادي عن إدراج أشواط نهائية في مسابقتي الملواح والمزاين للإنتاج المحلي للصقور، وذلك في إطار جهود النادي لدعم وتشجيع مزارع إنتاج الصقور في المملكة، كما أوضح النادي بأن مسابقة المزاين في النسخة الحالية للمهرجان ستتضمن إضافة أشواط جديدة للشاهين البحري، والحر الأسود/ الأدهم.
وأشار النادي بأنه بالإمكان الاطلاع على تفاصيل التسجيل وجداول المسابقات عبر الموقع الإلكتروني للنادي: https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.sfc.org.sa&umid=5fb3561b-7174-4899-b6ca-c40c37bc912f&auth=fd1aeb87ae6cecdad4f7d0d85ae7d11947826f4e-5a813543f479719d614fe44ec989d5dee399138d وحساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل المهرجان وقيمة جوائزه خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور دخل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية كأكبر مسابقة للصقور في العالم، بعد تسجيله في النسخة الأولى مشاركة 1723 صقراً، فيما حطم هذا الرقم في النسخة الثانية بتسجيل 2350 صقراً مشاركاً لصقارين من داخل المملكة وخارجها.

 

روابط ذات صلة

رئيس الديوان العام للمحاسبة يرأس الاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية لتعاون المنظمة الدولية “الإنتوساي” مع مجتمع المانحين

رئيس الديوان العام للمحاسبة يرأس الاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية لتعاون المنظمة الدولية “الإنتوساي” مع مجتمع المانحين
“المواصفات السعودية” تُلزم المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق

“المواصفات السعودية” تُلزم المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق
“الفضلي” يدشِّن المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي من المملكة

“الفضلي” يدشِّن المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي من المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*