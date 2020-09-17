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في لقاء أدبي افتراضي.. القرشي يفرق يتناول القصة القصيرة شرقا وغربا

في لقاء أدبي افتراضي.. القرشي يفرق يتناول القصة القصيرة شرقا وغربا

منطقة مكة المكرمة

في لقاء أدبي افتراضي.. القرشي يفرق يتناول القصة القصيرة شرقا وغربا

في لقاء أدبي افتراضي.. القرشي يفرق يتناول القصة القصيرة شرقا وغربا
http://almnatiq.net/?p=903855
جدة - عادل الزهراني

نظّم رواق السرد بنادي جدة الأدبي عبر منصته الإلكترونية، لقاء نقديًا مباشرًا مساء الأربعاء 17 سبتمبر 2020م، بعنوان “صناعة القصة القصيرة بين المبدع العربي والغربي”، ضيف اللقاء الناقد والمترجم  الأستاذ خلف بن سرحان القرشي، الذي تناول موضوع اللقاء معتمدًا على حاجة التناول المقارن إلى الدراسة العميقة والبحث العلمي، من خلال تجربته في القصة القصيرة إبداعًا ونقدًا وترجمة منذ أكثر من  خمسة وعشرين عامًا.
تناول القرشي الموضوع عبر عدد من المحاور، أبرزها: التفريق بين القصة القصيرة هيكلًا ومحتوى، كذلك شكل القصة القصيرة وسماتها بين العرب والغرب، مستعرضًا محتوى القصة القصيرة عند الكتاب العرب والغربيين، والقواسم المشتركة التي تجمع المبدع العربي والغربي، وتأثير ثيمة “الحرية” في النتاج القصصي العربي، أيضًا مساحة الخيال عند المبدع الغربي مقارنة بما لدى المبدع العربي، خصوصا ما يسمى بأدب الخيال العلمي لدى المبدع العربي، مقارنة بالمبدع الغربي.
شهد اللقاء عدد من مداخلات المتابعين، التي ركّزت على أهمية العمل على إثراء الساحة الإبداعية والنقدية، بمزيد من الإنتاج القصصي النوعي.
ادارة اللقاء الأستاذة سعادة السلمي ، والتي وجهة الشكر للضيف في نهاية اللقاء نيابة عن نادي جدة الأدبي، ووجهت بأن اللقاء تم تسجيله لصالح نادي جدة الأدبي في قناته الثقافية على اليوتيوب.

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