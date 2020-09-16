إنطلاق أعمال الفنون الجدارية بمحافظة دومة الجندل استعدادا لليوم الوطني 90

المناطق - الجوف

بحضور رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن ابراهيم العنزي ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة الأستاذ متعب بن أحمد الهديب ورئيس جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الأستاذ خالد العيسى انطلقت مساء اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2020 أعمال الفنون الجدارية على طريق الملك عبدالعزيز وذلك ضمن الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني التسعون والذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام .

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس البلدي بالمحافظة الأستاذ محمد بن عبدالله الحسن أن فعاليات اليوم الوطني 90 في المحافظة تأتي بدعم و تنظيم بلدية دومة الجندل والمجلس البلدي ومشاركة جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة والجمعية السعودية للفنون بالقريات وذلك بمشاركة 18 فنان وفنانة لعمل لوحات جدارية على طريق الملك عبدالعزيز والتي سيدشنها سعادة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط .

كما تم إطلاق العديد من المسابقات و البرامج و الأنشطة تحت مسمى ” مسابقة يوم الوطن ” في الشعر و الأنشطة و التصميم وأفضل تغريدة وطنية وأفضل كيكة تعبر عن المشاعر الوطنية وأفضل كلمة للأطفال باليوم الوطني والعديد من الفعاليات و المسابقات التي تستهدف العائلة و الأطفال و المجتمع