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“الزكاة والدخل” تدعو العموم والمهتمين إلى تقديم مرئياتهم بشأن مسودة “لائحة الفَوْترة الإلكترونية”

“الزكاة والدخل” تدعو العموم والمهتمين إلى تقديم مرئياتهم بشأن مسودة “لائحة الفَوْترة الإلكترونية”

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“الزكاة والدخل” تدعو العموم والمهتمين إلى تقديم مرئياتهم بشأن مسودة “لائحة الفَوْترة الإلكترونية”

“الزكاة والدخل” تدعو العموم والمهتمين إلى تقديم مرئياتهم بشأن مسودة “لائحة الفَوْترة الإلكترونية”
http://almnatiq.net/?p=903864
المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن بدء استقبال مرئيات ومقترحات العموم بشأن مسودة “لائحة الفَوْترة الإلكترونية”، التي نشرتها الهيئة مؤخراً على موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).
وأوضحت الهيئة أن اللائحة تهدف إلى الحد من الأعباء الإدارية على المكلفين، ورفع نسبة الالتزام الضريبي، والحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري، إذ ستعمل اللائحة على تنظيم عملية إصدار وتبادل ومعالجة مستندات الفواتير بين الـمورد والمستهلك والجهة الضريبية، وذلك على نحو إلكتروني كامل.
وأضافت الزكاة والدخل أن اللائحة تنص على الأحكام المتعلقة بالفواتير الإلكترونية ومتطلباتها وشروطها، وذلك لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ودَعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المهتمين من أصحاب العلاقة والعموم إلى إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم بشأن مسودة “لائحة الفَوْترة الإلكترونية”، وذلك في موعد أقصاه السابع عشر من شهر أكتوبر من العام الجاري 2020م.
ويمكن الوصول إلى مسودة اللائحة بالضغط على الرابط (https://cutt.us/hcY91 )، ومن ثم إرسال الآراء والمقترحات إلى الهيئة عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).

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