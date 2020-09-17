احدث الأخبار

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 رئيس هيئة الفروسية يلتقي وفدا من وزارة الثقافة
الرياضة
 ﻿ أمانة القصيم تضيء المباني والطرق والميادين إحتفاءاً باليوم الوطني 90
منطقة القصيم
 خبيرة بالبنك الدولي: تعافي الاقتصاد عالميا قد يستغرق 5 أعوام
أبرز المواد
 وزير الخارجية يجري اتصالاً مرئياً بوزير خارجية تركمانستان
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8337.88 نقطة
أبرز المواد
 “الصحة”: انخفاض ملموس في الحالات النشطة والحرجة وتسجيل 1203 حالات تعافٍ جديدة
أبرز المواد
 “التقاعد” تطلق خدمة طباعة التعريف “الفوري” بالمعاش التقاعدي
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو العموم والمهتمين إلى تقديم مرئياتهم بشأن مسودة “لائحة الفَوْترة الإلكترونية”
أبرز المواد
 شفاعة نائب أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” الفقيهي” من القصاص
منطقة جازان
 إنطلاق أعمال الفنون الجدارية بمحافظة دومة الجندل استعدادا لليوم الوطني 90
منطقة الجوف
 في لقاء أدبي افتراضي.. القرشي يفرق يتناول القصة القصيرة شرقا وغربا
منطقة مكة المكرمة
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

أبرز المواد
رئيس هيئة الفروسية يلتقي وفدا من وزارة الثقافة

رئيس هيئة الفروسية يلتقي وفدا من وزارة الثقافة

الرياضة
﻿ أمانة القصيم تضيء المباني والطرق والميادين إحتفاءاً باليوم الوطني 90

﻿ أمانة القصيم تضيء المباني والطرق والميادين إحتفاءاً باليوم الوطني 90

منطقة القصيم
خبيرة بالبنك الدولي: تعافي الاقتصاد عالميا قد يستغرق 5 أعوام

خبيرة بالبنك الدولي: تعافي الاقتصاد عالميا قد يستغرق 5 أعوام

أبرز المواد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8337.88 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8337.88 نقطة
http://almnatiq.net/?p=903874
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 26.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8337.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الوطنية، والأسماك، وتهامة، والكابلات السعودية، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكيميائية، وعناية، والدوائية، وساب، وتشب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.87%.
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وساب، والأسماك، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأسماك، وساب، وتهامة، والكيميائية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 584.96 نقطة ليقفل عند مستوى 12720.73 نقطة، وبتداولات بلغت 72 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 890 ألف سهم تقاسمتها 1890 صفقة.

روابط ذات صلة

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
خبيرة بالبنك الدولي: تعافي الاقتصاد عالميا قد يستغرق 5 أعوام

خبيرة بالبنك الدولي: تعافي الاقتصاد عالميا قد يستغرق 5 أعوام
وزير الخارجية يجري اتصالاً مرئياً بوزير خارجية تركمانستان

وزير الخارجية يجري اتصالاً مرئياً بوزير خارجية تركمانستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*