﻿ أمانة القصيم تضيء المباني والطرق والميادين إحتفاءاً باليوم الوطني 90

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تكثف أمانة منطقة القصيم استعداداتها لمناسبة اليوم الوطني 90 بأعمال تجميل الطرق والميادين وإضاءة المباني الحكومية وتفعيل الدور التطوعي.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن أمانة وبلديات منطقة القصيم وبتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي تكثف أعمال إبراز مظاهر البهجة بمناسبة اليوم الوطني 90 عبر عدة اتجاهات ، حيث تم على مستوى منطقة القصيم تركيب (1245) لوحة إعلانية بالطرق العامة والميادين وفق هوية اليوم الوطني بالإضافة إلى تركيب أكثر من (24) ألف علم وطني وإضاءة (201) مبنى بالإضاءة التجميلية بالإضافة إلى تجميل (28) ألف عمود إنارة وإنارة (38) جسر بأعمال الإضاءة التجميلية الوطنية.

وفي سياق التفاعل مع المجتمع المحلي أطلقت أمانة منطقة القصيم برنامج تطوعي للمشاركة في أعمال تنظيم المناسبات والفعاليات ، وتم تجهيز أكثر من (55) ألف هدية للتوزيع في المواقع العامة والمنتزهات والحدائق ومواقع الأنشطة الوطنية.

هذا وتستعد أمانة منطقة القصيم لإقامة احتفال بمناسبة اليوم الوطني برعاية سمو أمير منطقة القصيم مساء يوم الأربعاء الموافق 6 صفر 1442هـ بالمسرح الروماني بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة يتضمن أوبريت وطني وقصائد شعرية منوعة.