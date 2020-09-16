احدث الأخبار

﻿ أمانة القصيم تضيء المباني والطرق والميادين إحتفاءاً باليوم الوطني 90
منطقة القصيم
 خبيرة بالبنك الدولي: تعافي الاقتصاد عالميا قد يستغرق 5 أعوام
أبرز المواد
 وزير الخارجية يجري اتصالاً مرئياً بوزير خارجية تركمانستان
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8337.88 نقطة
أبرز المواد
 “الصحة”: انخفاض ملموس في الحالات النشطة والحرجة وتسجيل 1203 حالات تعافٍ جديدة
أبرز المواد
 “التقاعد” تطلق خدمة طباعة التعريف “الفوري” بالمعاش التقاعدي
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو العموم والمهتمين إلى تقديم مرئياتهم بشأن مسودة “لائحة الفَوْترة الإلكترونية”
أبرز المواد
 شفاعة نائب أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” الفقيهي” من القصاص
منطقة جازان
 إنطلاق أعمال الفنون الجدارية بمحافظة دومة الجندل استعدادا لليوم الوطني 90
منطقة الجوف
 في لقاء أدبي افتراضي.. القرشي يفرق يتناول القصة القصيرة شرقا وغربا
منطقة مكة المكرمة
 بدء التسجيل بمسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في 6 مدن
أبرز المواد
 رئيس الديوان العام للمحاسبة يرأس الاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية لتعاون المنظمة الدولية “الإنتوساي” مع مجتمع المانحين
أبرز المواد
﻿ أمانة القصيم تضيء المباني والطرق والميادين إحتفاءاً باليوم الوطني 90

﻿ أمانة القصيم تضيء المباني والطرق والميادين إحتفاءاً باليوم الوطني 90

منطقة القصيم
خبيرة بالبنك الدولي: تعافي الاقتصاد عالميا قد يستغرق 5 أعوام

خبيرة بالبنك الدولي: تعافي الاقتصاد عالميا قد يستغرق 5 أعوام

أبرز المواد
وزير الخارجية يجري اتصالاً مرئياً بوزير خارجية تركمانستان

وزير الخارجية يجري اتصالاً مرئياً بوزير خارجية تركمانستان

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8337.88 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8337.88 نقطة

أبرز المواد

﻿ أمانة القصيم تضيء المباني والطرق والميادين إحتفاءاً باليوم الوطني 90

﻿ أمانة القصيم تضيء المباني والطرق والميادين إحتفاءاً باليوم الوطني 90
http://almnatiq.net/?p=903883
المناطق / بريدة

تكثف أمانة منطقة القصيم استعداداتها لمناسبة اليوم الوطني 90 بأعمال تجميل الطرق والميادين وإضاءة المباني الحكومية وتفعيل الدور التطوعي.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن أمانة وبلديات منطقة القصيم وبتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي تكثف أعمال إبراز مظاهر البهجة بمناسبة اليوم الوطني 90 عبر عدة اتجاهات ، حيث تم على مستوى منطقة القصيم تركيب (1245) لوحة إعلانية بالطرق العامة والميادين وفق هوية اليوم الوطني بالإضافة إلى تركيب أكثر من (24) ألف علم وطني وإضاءة (201) مبنى بالإضاءة التجميلية بالإضافة إلى تجميل (28) ألف عمود إنارة وإنارة (38) جسر بأعمال الإضاءة التجميلية الوطنية.

وفي سياق التفاعل مع المجتمع المحلي أطلقت أمانة منطقة القصيم برنامج تطوعي للمشاركة في أعمال تنظيم المناسبات والفعاليات ، وتم تجهيز أكثر من (55) ألف هدية للتوزيع في المواقع العامة والمنتزهات والحدائق ومواقع الأنشطة الوطنية.

هذا وتستعد أمانة منطقة القصيم لإقامة احتفال بمناسبة اليوم الوطني برعاية سمو أمير منطقة القصيم مساء يوم الأربعاء الموافق 6 صفر 1442هـ بالمسرح الروماني بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة يتضمن أوبريت وطني وقصائد شعرية منوعة.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يضع حجر الأساس لمستشفى إرادة والصحة النفسية بتكلفة أكثر من 11 مليون ريال

أمير القصيم يضع حجر الأساس لمستشفى إرادة والصحة النفسية بتكلفة أكثر من 11 مليون ريال
أمير القصيم يتسلّم تقريراً عن مبادرات الجمعية التطوعية بمركز إمباري بعقلة الصقور

أمير القصيم يتسلّم تقريراً عن مبادرات الجمعية التطوعية بمركز إمباري بعقلة الصقور
شراكات “تعليم القصيم” تدعم الطلبة “المستحقين” بالأجهزة اللوحية

شراكات “تعليم القصيم” تدعم الطلبة “المستحقين” بالأجهزة اللوحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*