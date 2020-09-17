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استعرضاً مجال التعاون بينهما في "كأس السعودية"

رئيس هيئة الفروسية يلتقي وفدا من وزارة الثقافة

رئيس هيئة الفروسية يلتقي وفدا من وزارة الثقافة
http://almnatiq.net/?p=903891
المناطق - الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل مساء أمس (الأربعاء) وفداً من وزارة الثقافة ، حيث تم بحث دعم رياضة الفروسية للارتقاء بها وتطويرها بوصفها جزءاً رئيسيا من الثقافة السعودية ، مبيناً سموه أهمية سباق السعودية والعمل المستمر لإنجاح نسخته القادمة .

كما ناقش سموه خلال اللقاء سبل التعاون بين النادي ووزارة الثقافة في كأس السعودية القادم بما ينعكس بشكل ايجابي على أجواء السباق والمنافسة، مشيراً إلى أن رياضة الخيل والفروسية تعد جزءاً من ثقافة وموروث إنسان الجزيرة العربية بصورة عام ، وقد بحث سمو الامير بندر مع وفد وزارة الثقافة جوانب العمل المشترك واستثمار نشاطات النادي ومرافقه للبرامج والمنتجات الثقافية التي تقوم بها الوزارة مشيدًا بروح التعاون والتكامل التي أبداها سمو وزير الثقافة الامير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود .

وحول الخطط المقبلة للنادي أكد الأمير بندر بن خالد الفيصل أنهم بصدد تهيئة بيئة سباق خيل جاذبة على المستوى العالمي وذات تأثير رياضي اقتصادي ثقافي، مؤكدا أن “كأس السعودية” ستساهم في إبراز مكانة المملكة واهمية الخيل كإرث اصيل .

وأوضح أن النادي يعمل على توفير بنية تحتية شاملة لخدمة أنشطة الفروسية ورفع جودة ومستوى الخيل المشاركة في السباقات وفق المعايير العالمية، وجعل سباقات الفروسية نشاطاً واسعاً رياضياً ترفيهياً وثقافياً يستهدف جميع شرائح المجتمع. كما سيحرص النادي على إطلاق المبادرات والبرامج والأهداف ذات الأهداف التنموية، والمضي في تأسيس شراكات ثقافية متعددة تحفز على قيم المنافسة والإبداع في “كأس السعودية” .

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