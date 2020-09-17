أمانة الشرقية تنفذ 839 جولة رقابية وتطهر وتعقم 928 موقعا

المناطق - فتحيه العبدالله

نفذت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الأربعاء 28/1/1442هـ، (839) جولة رقابية، و (5) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم تسجيل عدد (30) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و (10) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة.

فيما تم تطهير (928) موقع، باستخدام (151512) لتراً من المعقمات والمطهرات المستخدمة، وذلك بمشاركة (480) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

كما تم رفع (7552) طن من النفايات، وإزالة (3708) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9405) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وقالت الأمانة أن ذلك يأتي استمراراً لجهودها للتصدي لفيروس ” كوفيد19 “، والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والاحترازات التي تم اتخاذها وذلك من خلال الحملات الرقابية وحملات التعقيم والتطهير، والتي تهدف الأمانة من خلالها الى حماية الجميع.

ودعت الأمانة الجميع الى ضرورة التعاون معها بهدف حماية الوطن ومن فيه، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى على الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.