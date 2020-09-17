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لبنان.. رئيس الحكومة المكلف يعلن تريثه في تشكيل الحكومة بعد لقائه الرئيس عون
http://almnatiq.net/?p=903914
المناطق - وكالات

أعلن مصطفى أديب، المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان، تريثه في تشكيل فريقه الحكومي بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقال أديب من بعبدا: “لقدت استعرضت مع الرئيس عون الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة واتفقنا على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات”.

وأعرب عون عن أمله في أن يستمر أديب بـ”الاتصالات اللازمة في أسرع وقت ممكن لأن الظروف الراهنة تستوجب عملا إنقاذيا سريعا لا سيما وأنه انقضى 16 يوما على التكليف والبلاد تنتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة”، وأكد عون التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل حيثياتها والتي كانت قد حظيت بتوافق القيادات السياسية.

وأفادت قناة LBCI أن “قصر الإليزيه دخل بقوة على خط الاتصالات إفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات طالما المهلة الممددة للمبادرة الفرنسية لم تنته بعد”.

ويأتي ذلك تزامنا مع فرض الخزانة الأمريكية عقوبات مرتبطة بلبنان على شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم بـ”حزب الله”.

وكانت كتلة “حزب الله” النيابية اتهمت الإدارة الأمريكية بالمسؤولة عن تعطيل مساعي تشكيل الحكومة في لبنان، ورفضت بشكل كامل أن يسمي أحد غيرها ممثليها في الحكومة.

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