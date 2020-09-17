بلدية شرق الدمام تنفذ أكثر من 12 ألف جولة رقابية وتغلق 575 محل مخالف خلال عام

المناطق - فتحيه العبدالله

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز جهود بلدية شرق الدمام، خلال العام الماضي 1441هـ، حيث نفذت البلدية (12,939) جولة لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة، وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة؛ للتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين، والتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة؛ لممارسة النشاط للحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي، بأن الجولات التي قامت بها البلدية أسفرت عن إغلاق ( 575) محلاً مخالفاً خلال حملات المراقبة الميدانية المكثفة خلال العام الماضي1441هـ، والتي تهدف لرفع المستوى الصحي والحضاري، وشملت الكشف على المحلات والمستودعات والورش وضبط الباعة المتجولين المخالفين، والتي من خلالها طبقت لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم، وتصحيح أوضاعهم.

وتابع المهندس حاتم الغامدي بأنه تم قيد ( 6112) إشعار، وتحرير (6013) مخالفة، وإيقاف (877) عاملاً مخالفاً للاشتراطات الصحية، وإتلاف (1154) كلغ من المواد الغذائية، إلى أن البلدية ضبطت خلال حملات متابعة الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع (2255) كرتون خضار وفواكه، ورفع (98) و (439) حاجزاً، وتم إزالة (168) لوحة إعلانية مخالفة، وأغلقت (14) محطة وقود مخالفة للاشتراطات البلدية .

وعن الخدمات البلدية في الأقسام المختصة بالبلدية، قال الغامدي بأنه تم التعامل مع (2387) بلاغ، وأصدرت (405) رخصة بناء، و(1488) رخصة مهنية، و(130) رخصة للوحات الإعلانية، كما تم رفع أكثر من (200,000) طن من النفايات وأكثر من (70,000م3) أنقاض مجهولة المصدر، فيما قامت البلدية بزراعة (630,100) زهرة و (3644) شجرة جديدة، وزراعة مسطحات خضراء جديدة بمساحة تغطي (1868) م2 .

