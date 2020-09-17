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خدمات المياه : البدء بضخ المياه لقرى وأحياء مدينة جازان

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خدمات المياه : البدء بضخ المياه لقرى وأحياء مدينة جازان

خدمات المياه : البدء بضخ المياه لقرى وأحياء مدينة جازان
http://almnatiq.net/?p=903924

بدأت ادارة خدمات المياه بجازان بضخ المياه لبعض قرى وأحياء مدينة جازان ( الشواجرة – الطراشة – إسكان ضاحية الملك عبدالله بجازان- مستشفى الأمير محمد بن ناصر – مستشفى الأمل – كلية طب الأسنان – قوات الطوارئ- إسكان قوات الطوارئ – مبنى الإيواء -المعهد الصناعي – دار الملاحظة الاجتماعية – الضمان الاجتماعي ) بكمية مياه تصل الى 6500م3/يوم – لخدمة 25,000 مستفيد من مياه التحلية بضخ مباشر 24 ساعة /يوم ، حيث تم تنفيذ 53 كم.طولي من الخطوط الناقلة وشبكات المياه وعدد 550 توصيلة منزلية ،.
وذلك بهدف رفع نسب تغطية المياه وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستغناء عن 400 رحلة صهريج سعة 8 طن شهرياً .

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