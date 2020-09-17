احدث الأخبار

التجارة وهيئة الاتصالات تطلقان مبادرة تتيح لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على متجر إلكتروني مجاني
أبرز المواد
 تنظيم “داعش” يعلن مسؤوليته عن قتل ستة فرنسيين من موظفي الإغاثة في النيجر
أبرز المواد
 خدمات المياه : البدء بضخ المياه لقرى وأحياء مدينة جازان
منطقة جازان
 بلدية شرق الدمام تنفذ أكثر من 12 ألف جولة رقابية وتغلق 575 محل مخالف خلال عام
المنطقة الشرقية
 لبنان.. رئيس الحكومة المكلف يعلن تريثه في تشكيل الحكومة بعد لقائه الرئيس عون
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 839 جولة رقابية وتطهر وتعقم 928 موقعا
المنطقة الشرقية
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يطلق 13 مشروعاً حيوياً في عدن خلال أسبوع
أبرز المواد
 عقوبات أمريكية على شركتين في لبنان على صلة بحزب الله
أبرز المواد
 وزير السياحة يوقع مع أمين عام منظمة السياحة العالمية اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 رئيس هيئة الفروسية يلتقي وفدا من وزارة الثقافة
الرياضة
 ﻿ أمانة القصيم تضيء المباني والطرق والميادين إحتفاءاً باليوم الوطني 90
منطقة القصيم
التجارة وهيئة الاتصالات تطلقان مبادرة تتيح لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على متجر إلكتروني مجاني

التجارة وهيئة الاتصالات تطلقان مبادرة تتيح لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على متجر إلكتروني مجاني

أبرز المواد
تنظيم “داعش” يعلن مسؤوليته عن قتل ستة فرنسيين من موظفي الإغاثة في النيجر

تنظيم “داعش” يعلن مسؤوليته عن قتل ستة فرنسيين من موظفي الإغاثة في النيجر

أبرز المواد
خدمات المياه : البدء بضخ المياه لقرى وأحياء مدينة جازان

خدمات المياه : البدء بضخ المياه لقرى وأحياء مدينة جازان

منطقة جازان
بلدية شرق الدمام تنفذ أكثر من 12 ألف جولة رقابية وتغلق 575 محل مخالف خلال عام

بلدية شرق الدمام تنفذ أكثر من 12 ألف جولة رقابية وتغلق 575 محل مخالف خلال عام

المنطقة الشرقية

التجارة وهيئة الاتصالات تطلقان مبادرة تتيح لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على متجر إلكتروني مجاني

التجارة وهيئة الاتصالات تطلقان مبادرة تتيح لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على متجر إلكتروني مجاني
http://almnatiq.net/?p=903930
المناطق - واس

أطلقت وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية , مبادرة تتيح لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على متجر إلكتروني مجاني مع سجلهم التجاري لمدة 6 أشهر من تاريخ الطلب، وتسجيل النطاق السعودي.
وتهدف المبادرة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال لإنشاء متاجر إلكترونية لتمكينهم من إدارة المنتجات والطلبات وربط هذه المتاجر الإلكترونية مع شركات وتوفير خدمات الدفع الإلكترونية الشحن والتوصيل ، كما تمكن المستثمرين في القطاع من التوسع والانتشار محليًا وعالميًا.
ويمكن الاستفادة من المتجر الإلكتروني المجاني عبر زيارة منصة “مزايا” على الرابط https://mazaya.monshaat.gov.sa، والتسجيل والاستفادة من المزايا التي تتضمن تقديم منتجات وطلبات غير محدودة تصل إلى عدد أكبر من العملاء، واستقبال تقييم العملاء ودعم منتجاتهم وتوفير تقارير تفصيلية للمتجر الإلكتروني، إضافة إلى توفير خدمة الربط مع خدمات خرائط “جوجل” وإضافة فريق عمل المتجر وتعيين صلاحيات فرق العمل.
كما توفر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خدمة تسجيل النطاق السعودي للمنشآت المتقدمة والذي يتضمن مزايا مثل مصداقية الجهة المسجلة، وموثوقية النطاقات، وحفظ حقوق الجهات المسجلة، وسلامة سجلات النطاقات، إلى جانب تبني أفضل المعايير الأمنية، وتوفير أسماء النطاقات العربية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مجلس التجارة الإلكترونية لدعم أصحاب المنشآت ورواد ورائدات الأعمال وتشجيعهم لتَبَني استخدام التجارة الإلكترونية كمحرك رئيسي للمبيعات والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها التجارة الإلكترونية في تخفيض التكاليف وتعزيز التنافسية وتوسيع نطاقها والتوسع والانتشار محليا وعالمياً.

روابط ذات صلة

تنظيم “داعش” يعلن مسؤوليته عن قتل ستة فرنسيين من موظفي الإغاثة في النيجر

تنظيم “داعش” يعلن مسؤوليته عن قتل ستة فرنسيين من موظفي الإغاثة في النيجر
لبنان.. رئيس الحكومة المكلف يعلن تريثه في تشكيل الحكومة بعد لقائه الرئيس عون

لبنان.. رئيس الحكومة المكلف يعلن تريثه في تشكيل الحكومة بعد لقائه الرئيس عون
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يطلق 13 مشروعاً حيوياً في عدن خلال أسبوع

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يطلق 13 مشروعاً حيوياً في عدن خلال أسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*