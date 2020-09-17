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فرق الدفاع المدني بميسان تواصل إطفاء حريق اندلع بجبل عمد بمركز ثقيف

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فرق الدفاع المدني بميسان تواصل إطفاء حريق اندلع بجبل عمد بمركز ثقيف

فرق الدفاع المدني بميسان تواصل إطفاء حريق اندلع بجبل عمد بمركز ثقيف
http://almnatiq.net/?p=903936
المناطق - ميسان

تواصل فرق الدفاع المدني بميسان إطفاء حريق اندلع بجبل عمد بمركز ثقيف.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الحادث عبارة عن اندلاع النيران في أشجار وأعشاب وحشائش بمواقع ومساحات مختلفة.
وقال : “إنه تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وبمساندة طيران الأمن، كما تم تطبيق خطة الإسناد الآلي والبشري للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة عدد من الفرق من الطائف والعاصمة المقدسة وقوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة”.
وبين أنه تم استخدام جميع الآليات المخصصة لمثل هذه المواقع وكذلك المعدات المتنقلة وتم عزل الحريق لعدم امتداده للمنازل المجاورة ومكافحته وفق الخطة المعدة حسب ما تقتضيه طبيعة تضاريس المنطقة وكذلك حالة الطقس.
وأسهمت الظروف الجوية ووعورة المنطقة في انتشار الحريق في مواقع متفرقة وعلى مساحات ممتدة وهو ما تسبب في استمرار مواصلة عمليات الإطفاء حيث بلغت نسبة السيطرة عليه حوالي 65? دون تسجيل إصابات ولله الحمد.
وأهاب القرني بالمواطنين والمقيمين الابتعاد عن مواقع الحريق في أي مكان وذلك من أجل سلامتهم.

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