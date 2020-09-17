تطوير المهارات والقدرات المهنية لدى أيتام الرياض

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عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بحضور بعض منسوبي ومنسوبات الجهتين .

وقع الإتفاقية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي وعميد كلية التربية بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية أ.د أحمد بن محمد النشوان .

وتتضمن الإتفاقية التنسيق بين الجانبين لتطوير المهارات والقدرات المهنية والتربوية لفئة الأيتام المشمولين بالرعاية داخل دور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرياض ودعم الوعي الفكري لديهم من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والخطط الاستشارية كما تتضمن الإتفاقية تدريب الكادر الإجتماعي والنفسي العامل معهم من منسوبي فرع الوزارة وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ننفيذ الإتفاقية ورفع التقارير الدورية للجهتين للوصرل إلى الأهداف المرجوة وتحقيق مخرجات ذات جودة عالية من التدريب.