احدث الأخبار

لجنة أوقاف غرفة الشرقية تُنظم الأحد القادم برنامجًا تدريبيًا حول مجالس النظارة والحوكمة
المنطقة الشرقية
 جولات رقابية لصحة تبوك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
منطقة تبوك
 موديرنا تنشر بروتوكول تجاربها حول لقاح كورونا
أبرز المواد
 عشرات القتلى في هجمات على بني شنقول في إثيوبيا
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي د.العقيلي بوفاة نجله
منطقة جازان
 منظمة التعاون تندد بإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 تطوير المهارات والقدرات المهنية لدى أيتام الرياض
منطقة الرياض
 فرق الدفاع المدني بميسان تواصل إطفاء حريق اندلع بجبل عمد بمركز ثقيف
منطقة مكة المكرمة
 وزراء البيئة بمجموعة العشرين يؤكدون على أهمية بناء مستقبل مستدام للجميع
أبرز المواد
 التجارة وهيئة الاتصالات تطلقان مبادرة تتيح لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على متجر إلكتروني مجاني
أبرز المواد
 تنظيم “داعش” يعلن مسؤوليته عن قتل ستة فرنسيين من موظفي الإغاثة في النيجر
أبرز المواد
 خدمات المياه : البدء بضخ المياه لقرى وأحياء مدينة جازان
منطقة جازان
لجنة أوقاف غرفة الشرقية تُنظم الأحد القادم برنامجًا تدريبيًا حول مجالس النظارة والحوكمة

لجنة أوقاف غرفة الشرقية تُنظم الأحد القادم برنامجًا تدريبيًا حول مجالس النظارة والحوكمة

المنطقة الشرقية
جولات رقابية لصحة تبوك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

جولات رقابية لصحة تبوك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

منطقة تبوك
موديرنا تنشر بروتوكول تجاربها حول لقاح كورونا

موديرنا تنشر بروتوكول تجاربها حول لقاح كورونا

أبرز المواد
عشرات القتلى في هجمات على بني شنقول في إثيوبيا

عشرات القتلى في هجمات على بني شنقول في إثيوبيا

أبرز المواد

منظمة التعاون تندد بإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

منظمة التعاون تندد بإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=903944
المناطق - واس

نددت منظمة التعاون الإسلامي اليوم، بإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة.
وشدد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

روابط ذات صلة

موديرنا تنشر بروتوكول تجاربها حول لقاح كورونا

موديرنا تنشر بروتوكول تجاربها حول لقاح كورونا
عشرات القتلى في هجمات على بني شنقول في إثيوبيا

عشرات القتلى في هجمات على بني شنقول في إثيوبيا
وزراء البيئة بمجموعة العشرين يؤكدون على أهمية بناء مستقبل مستدام للجميع

وزراء البيئة بمجموعة العشرين يؤكدون على أهمية بناء مستقبل مستدام للجميع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*