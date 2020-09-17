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أمير منطقة جازان يعزي د.العقيلي بوفاة نجله

أمير منطقة جازان يعزي د.العقيلي بوفاة نجله

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أمير منطقة جازان يعزي د.العقيلي بوفاة نجله

أمير منطقة جازان يعزي د.العقيلي بوفاة نجله
http://almnatiq.net/?p=903946
المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى الدكتور عبدالرحمن بن عيسى عقيلي رئيس الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بمنطقة جازان ، بوفاة نجله الشاب باسم عقيلي -رحمه الله – اثر حادث مروري.
وسأل سمو أمير منطقة جازان المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما عبر الدكتور عبدالرحمن بن عيسى عقيلي وافراد أسرته، عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف مصابهم الأليم ، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز لديه .

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