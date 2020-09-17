احدث الأخبار

عشرات القتلى في هجمات على بني شنقول في إثيوبيا
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي د.العقيلي بوفاة نجله
منطقة جازان
 منظمة التعاون تندد بإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 تطوير المهارات والقدرات المهنية لدى أيتام الرياض
منطقة الرياض
 فرق الدفاع المدني بميسان تواصل إطفاء حريق اندلع بجبل عمد بمركز ثقيف
منطقة مكة المكرمة
 وزراء البيئة بمجموعة العشرين يؤكدون على أهمية بناء مستقبل مستدام للجميع
أبرز المواد
 التجارة وهيئة الاتصالات تطلقان مبادرة تتيح لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على متجر إلكتروني مجاني
أبرز المواد
 تنظيم “داعش” يعلن مسؤوليته عن قتل ستة فرنسيين من موظفي الإغاثة في النيجر
أبرز المواد
 خدمات المياه : البدء بضخ المياه لقرى وأحياء مدينة جازان
منطقة جازان
 بلدية شرق الدمام تنفذ أكثر من 12 ألف جولة رقابية وتغلق 575 محل مخالف خلال عام
المنطقة الشرقية
 لبنان.. رئيس الحكومة المكلف يعلن تريثه في تشكيل الحكومة بعد لقائه الرئيس عون
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 839 جولة رقابية وتطهر وتعقم 928 موقعا
المنطقة الشرقية
عشرات القتلى في هجمات على بني شنقول في إثيوبيا

عشرات القتلى في هجمات على بني شنقول في إثيوبيا

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي د.العقيلي بوفاة نجله

أمير منطقة جازان يعزي د.العقيلي بوفاة نجله

منطقة جازان
منظمة التعاون تندد بإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

منظمة التعاون تندد بإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

أبرز المواد
تطوير المهارات والقدرات المهنية لدى أيتام الرياض

تطوير المهارات والقدرات المهنية لدى أيتام الرياض

منطقة الرياض

عشرات القتلى في هجمات على بني شنقول في إثيوبيا

عشرات القتلى في هجمات على بني شنقول في إثيوبيا
http://almnatiq.net/?p=903949
المناطق - وكالات

قال قيادي بارز في المعارضة الإثيوبية لرويترز، الخميس، إن رجالا من ميليشيا مسلحة قتلوا أكثر من 30 في منطقة ميتاكال في منطقة بني شنقول قماز، في أحدث مشكلة أمنية تواجه رئيس الوزراء آبي أحمد.

وذكر ديسالين تشين، العضو البارز في حزب حركة أمهرة الوطنية الجديد، أن الهجمات وقعت في الفترة من السادس وحتى الثالث عشر من سبتمبر، وكان من بين القتلى نساء وأطفال.

وأضاف “جرى اختطاف مزارعين وأفراد من أسرهم واقتيدوا لمدرسة ابتدائية في المنطقة وقيدوا ثم تم إطلاق النار عليهم واحدا تلو الآخر”.

وقال آبي في اجتماع اليوم الخميس إن السلطات الاتحادية والإقليمية “تدرس الأحداث الأمنية التي وقعت خاصة في المناطق الحدودية”.

وكتب آبي على تويتر “جرى إطلاق سراح 29 اختطفوا كرهائن في بني شنقول قماز”. وأضاف أن المهاجمين هم “جماعات تهدف لإيقاف مسيرة الإصلاحات”.

وتقع بني شنقول قماز على الحدود مع السودان.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إن مئات المدنيين شردوا بسبب العنف وطالبت السلطات المحلية بفتح تحقيق.

روابط ذات صلة

منظمة التعاون تندد بإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

منظمة التعاون تندد بإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط
وزراء البيئة بمجموعة العشرين يؤكدون على أهمية بناء مستقبل مستدام للجميع

وزراء البيئة بمجموعة العشرين يؤكدون على أهمية بناء مستقبل مستدام للجميع
التجارة وهيئة الاتصالات تطلقان مبادرة تتيح لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على متجر إلكتروني مجاني

التجارة وهيئة الاتصالات تطلقان مبادرة تتيح لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على متجر إلكتروني مجاني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*