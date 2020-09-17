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جولات رقابية لصحة تبوك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

جولات رقابية لصحة تبوك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

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جولات رقابية لصحة تبوك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

جولات رقابية لصحة تبوك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
http://almnatiq.net/?p=903955
المناطق- تبوك :

نفّذت صحة تبوك عدة جولات رقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) شملت خلال الفترة من 1 اغسطس حتى 15 سبتمبر “14424” محلاً تجارياً إلى جانب تنفيذ 145 جولة على مساكن العمالة وكذلك تنفيذ جولات رقابية على الأماكن السياحية والفندقية بلغت 398جولة.
وأوضحت صحة تبوك أن هذه الجولات تأتي تواصلاً لجهودها لمتابعة تطبيق وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 والمتمثلة في ارتداء الكمامات والالتزام بالمسافة المحددة بين الزبائن وعدم التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص داخل المحل والتأكيد على الالتزام بجميع الشروط الصحية وتوفير المعقمات داخل المحلات إضافة إلى الإجراءات الاحترازية الخاصة بمراكز التسوق الغذائي والتي تشمل إلزام المنشآت بتنظيف وتطهير عربات التسوق وطاولات المحاسبة بصورة مستمرة وتوفير مواد معقمة للزبائن كما شملت الجولات جميع المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من تطبيقها.

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