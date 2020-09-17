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أمانة الجوف وبلدياتها تواصل استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 90

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أمانة الجوف وبلدياتها تواصل استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 90

أمانة الجوف وبلدياتها تواصل استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 90
http://almnatiq.net/?p=903961
المناطق - الجوف

تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، حيث تم تركيب 12432علماً و 3052 لوحة احتفالية و13326 إضاءة خضراء و 260 من المجسات المضيئة في الشوارع والساحات العامة وذلك في إطار البرنامج المعتمد للمناسبة.
وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة وبلدياتها حرصت على إبراز احتفالات المنطقة بهذه المناسبة وإدخال الفرح والسرور على نفوس المواطنين والمواطنات من خلال التنوع في الأنشطة والفعاليات وإضفاء مظاهر الزينة وصور قادة هذه البلاد والأعلام والعبارات الوطنية.

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