محاضرة من الهلال الأحمر بالجوف بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى

المناطق - الجوف

نفذ فرع هيية الهلال الأحمر بمنطقة الجوف محاضرة عن بُعد والتي كان محتواها طرق تأمين سلامة المرضى وذلك بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى .

وقد وجهت هذه المحاضرة والتي نفذها الدكتور مازن سليمان ابو الخير من إدارة التدريب لمنسوبي فرع الهيئة بالمنطقة من الكادر الصحي والذي لهم تعامل مباشر مع المرضى من حيث الكشف عليهم وتقديم الخدمة الإسعافية لهم ومن ثم نقلهم للمنشآت الصحية لإستكمال تلقيهم للعلاج .

الجدير بالذكر أن فرع الهيئة حريص على مواكبة كل الفعاليات والتفاعل معها لا سيما الأيام العالمية والتي تدخل في صميم عمل الهيئة لما لها من مردود إيجابي على نقل رسالة الهيئة السامية بخدمات إسعافية وتثقيفية متنوعة .