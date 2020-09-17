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إنهاء معاناة مريض يشكو من خلع متكرر بالكتف بجراحة نوعية بمستشفى متعب بسكاكا

إنهاء معاناة مريض يشكو من خلع متكرر بالكتف بجراحة نوعية بمستشفى متعب بسكاكا

منطقة الجوف

إنهاء معاناة مريض يشكو من خلع متكرر بالكتف بجراحة نوعية بمستشفى متعب بسكاكا

إنهاء معاناة مريض يشكو من خلع متكرر بالكتف بجراحة نوعية بمستشفى متعب بسكاكا
http://almnatiq.net/?p=903970
المناطق - الجوف

تمكن الفريق الطبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا من إنهاء معاناة مريض يشكو من خلع متكرر للكتف الأيمن بعملية جراحية نوعية كبرى.
وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة وتحضير المريض، تقرر إجراء عملية جراحية لإصلاح الأنسجة المتمزقه باستخدام المنظار وخيوط خاصة تُزرع في العظم لتثبيت الأنسجة المتمزقة والحلقة الغضروفية الليفية حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد واستطاع المريض مغادرة المستشفى لاستكمال العلاج الطبيعي والتأهيلي بعد فترة النقاهة المقررة من قبل الطبيب المعالج.
ويأتي هذا الإنجاز نتائج التعاون المشترك بين صحة الجوف وجامعة الجوف ممثلاً بكلية الطب في الجامعة
يذكر أن عملية إصلاح خلع الكتف المتكرر سابقة من نوعها على مستوى صحة الجوف ، وثمار التطور الصحي الملحوظ في المنطقة .

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