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شرطة الرياض: القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب عدد من جرائم السرقة باستخدام 17 مركبة قاما بسرقتها

منطقة الرياض

شرطة الرياض: القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب عدد من جرائم السرقة باستخدام 17 مركبة قاما بسرقتها

شرطة الرياض: القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب عدد من جرائم السرقة باستخدام 17 مركبة قاما بسرقتها
http://almnatiq.net/?p=903973
المناطق - واس

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت – بفضل الله – من القبض على متهمين اثنين، في العقدين الثالث والرابع من عمرهما، تورطا بارتكاب ( 18) ثمانية عشرة جريمة سرقة من مساجد ومتاجر وصيدليات ومعدات من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وذلك باستخدام (17) مركبة قاما بسرقتها، والاستيلاء على ما بداخلها، لتنفيذ جرائمهما، وإحراق واحدة منها، وضبط بحوزتهما سلاح ناري نوع (مسدس) و (8) طلقات حية وجهازي اتصال لاسلكي ومقصات حديدية، وقد جرى إيقافهما، واسترداد المركبات المسروقة منهما، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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