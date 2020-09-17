غرامات قاسية والسجن حتى عام لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا في الأردن

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http://almnatiq.net/?p=903975
المناطق - وكالات

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الخميس عن إجراءات جديدة بشأن مكافحة فيروس كورونا، تشمل منع التجمعات في الأفراح والأعراس وبيوت العزاء.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الاعلام في الأردن أمجد العضايلة أن “القرار يأتي لمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الحالي بشأن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا”.

وقال العضايلة إنه تقرر منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعية والتجمعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على 20 شخصا، وكذلك منع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى.

وألزم القرار الأشخاص المتواجدين أو المشاركين في أي من التجمعات التي نص عليها أمر الدفاع (16) بـ”التقيد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم 11″.

وشمل القرار، أيضا “إلزام المنشآت بعدم السماح بأي تجمع داخلها لعدد من الأشخاص يزيد على العدد المسموح به”.

وتوعد القرار بمعاقبة المخالفين بـ”الحبس من 3 أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معا”.

وتأتي هذه القرارات الحكومية العاجلة بعد الارتفاع الكبير في أعداد إصابات كورونا المحلية بشكل غير مسبوق.

وسجل الأردن اليوم حصيلة يومية قياسية للإصابات بلغت 279 إصابة بعدما كان يسجل أعدادا قليلة جدا قبل شهر واحد فقط، بحيث سجلت إصابة واحدة في السادس من أغسطس.

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