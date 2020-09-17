“بلدي وادي الدواسر” يوجه بصيانة طرق المحافظة ويوافق على إنشاء أسواق جديدة

وادي الدواسر - فالح الدوسري

وافق المجلس البلدي بمحافظة وادي الدواسر على إنشاء سوق للمواشي والأعلاف وآخر شعبي بمركز العسيلة، لتعمل تلك الأسواق في خدمة أهالي المركز والهجر الواقعة شمال المحافظة.

وأوصى المجلس خلال جلسته رقم (٥٦) التي عقدها أمس الأول (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بن مفرج آل هدران، بصيانة عددٍ من الطرق بأماكن متفرقة بالمحافظة.

وجاءت تلك الطرق على النحو الآتي: صيانة طريق دلة وطريق المعارض المؤدي لصناعية الشرافاء، وصيانة طريق الملك خالد من محطة الجزيرة والاتجاه شمالاً الى الطريق العام، كما أوصى بمعالجة الدوران الواقع مقابل مدرسة الصواريخ الإستراتيجية، ووضع منعطف مثلث على طريق دله حسب الرسم المقترح.

وفي شأن المشاريع المتعثرة بمحافظة وادي الدواسر، أوصى المجلس برفع خطاب لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية يتم فيه ايضاح تعثر المشاريع والعوائق التي تواجه عمل المجلس، إلى جانب قيام عدد من أعضاء المجلس بزيارة معالي أمين أمانة منطقة الرياض، وسعادة الوكيل لعرض المشاريع المتعثرة ووضع حلول عاجلة لها.

وكان المجلس قد استعرض خلال الجلسة أهم الأعمال التي قام بها أثناء فترة التوقف خلال جائحة فيروس كوفيد-١٩، وأصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة قرارات المجلس وتنفيذها.