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واشنطن: قطر استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إسرائيل

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واشنطن: قطر استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إسرائيل

واشنطن: قطر استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إسرائيل
http://almnatiq.net/?p=903987

كشف نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي، الخميس، أن قطر استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إسرائيل، مؤكداً أنها منفتحة جدا للتعامل معها.

وقال ثيموثي لندركينغ في إيجاز صحافي عبر الهاتف: “قطر لديها تاريخ من التفاهم مع دولة إسرائيل، وتعاملت معها بشكل متكرر وعلني”.

والسفير القطري محمد العمادي معروف بزياراته المتكررة إلى قطاع غزة، حيث يلتقي قائد الحركة في القطاع يحيى السنوار، للتنسيق حول مشاريع مشتركة واستقبال أموال قطرية عبر إسرائيل.

وقال العمادي في أغسطس الماضي: “نواصل التفاوض مع إسرائيل بشأن غزة”، مضيفا أن “اتصالات على أعلى المستويات تجري مع تل أبيب” بشأن القطاع.

جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفداً أمنياً من الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك (جهاز الأمن العام)، زار الدوحة لبحث الوضع في غزة مع المسؤولين القطريين.

 

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