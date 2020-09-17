مرور الجوف تطرح عددًا من لوحات السيارات في المزاد العلني

المناطق - الجوف

أعلنت إدارة مرور منطقة الجوف عن عزمها إقامة مزاد علني لبيع عدد من لوحات السيارات (خصوصي ،نقل خاص) و ذلك بعد صلاة مغرب يوم الثلاثاء 5 صفر 1442هـ بمقر شعبة الرخص في إدارة مرور سكاكا .

هذا و وضعت إدارة مرور الجوف حدًا أدنى للمزايدة على تلك اللوحات حسب تميزها من خلال الرموز و الأرقام ، موضحةً بأن الهدف من إقامة مثل هذه المزاد يأتي تحقيقًا لرغبات المواطنين و المقيمين في اقتناء لوحات خصوصية لمركباتهم.

هذا و نوهت إدارة المرور على الراغبين بالحضور للمزاد الالتزام بالاشتراطات الصحية المتبعة ، و دفع مبلغ 1000 ريال كشرط للتسجيل قبل دخول المزاد على أن تسترد لاحقًا في حال عدم الشراء ، مع وجود تفويض رسمي لمن ينوب في الشراء عن أشخاص آخرين (أب ، أخ ، ابن ) .

وحددت الإدارة مدة شهر واحد كحد لنقل اللوحة و تسجيلها و عند مخالفة ذلك يتم طرح اللوحة في المزاد مرةً أخرى .