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الهلال يحافظ على الصدارة في “الأبطال” بالتعادل مع باختاكور

الهلال يحافظ على الصدارة في “الأبطال” بالتعادل مع باختاكور
http://almnatiq.net/?p=904006
المناطق - الرياض

حافظ الهلال على صدارة المجموعة الأولى، بعدما فرض التعادل السلبي على مباراته أمام مضيفه باختاكور الإيراني، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

وحاول كلا الفريقين إحراز هدف طوال أحداث اللقاء، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ورغم تعرض 12 من لاعبي الهلال للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنهم 3 حراس مرمى، إلا أن الفريق استطاع الحفاظ على نظافة شباكه.

ورفع الهلال رصيده للنقطة 10 ليعتلي الصدارة، بينما وصل رصيد باختاكور عند 7 نقاط في المركز الثاني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف.

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