إفلاس 320 شركة والمقاولات الأكثر تضررا

المناطق - الرياض

كشفت تقارير، اليوم الخميس، أن المحكمة التجارية هي من تواجه قضايا إفلاس الشركات.

وأوضحت التقارير أن عدد من الشركات أعلنت إفلاسها لعدم قدرتها على الالتزام بتعهداتها المالية، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات هو الأكثر تضررا، وفقا لـ قناة ” الإخبارية “.

وأكدت التقارير أن المحكمة هي الوسيط بين الطرفين ، وأن بعض الشركات تلجأ إلى “الحوكمة” لكي تحمي نفسها من الإفلاس، مشيرة إلى إفلاس 320 شركة بقيمة تجاوزت 300 مليار ريال .

وأضافت : البعض يسعى لإعلان إفلاسه تهربا من الإجراءات لكن المحكمة تضع الضوابط المنظمة لهذه العملية .