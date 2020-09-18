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ضابط مخابرات : قطر دعمت ميليشيات الحوثي لضرب المملكة

ضابط مخابرات : قطر دعمت ميليشيات الحوثي لضرب المملكة
http://almnatiq.net/?p=904017
المناطق - الرياض

كشف ضابط مخابرات سابق، تفاصيل الدعم الذي قدمته قطر لميليشيا الحوثي في اليمن، بهدف ضرب أهداف داخل المملكة.

ونقلت صحيفة “داي بريس” النمساوية عن الضابط، قوله: إن “الدوحة دأبت على تمويل ميليشيات الحوثي خلال السنوات القليلة الماضية بشكل مباشر بهدف مهاجمة السعودية”.

وأضافت: أن ملفات رجل المخابرات السابق تحتوي على تفاصيل دقيقة عن تمويل قطر على مدار سنوات لميليشيات حزب الله اللبناني وتنظيم الإخوان، الأمر الذي يكشف خطورة الدور الذي تلعبه قطر في المنطقة.

وأكدت الصحيفة، أن قطر حاولت إسكات جيسون جي بمبلغ يصل إلى 750 ألف يورو من أجل عدم الحديث عن تمويل الدوحة للحوثيين، وذلك عبر وسطاء ومبعوثين من الحكومة القطرية.

وختم ضابط المخابرات، بأن خطر ميليشيات الحوثي لم يعد مقتصرا على استهداف الأراضي السعودية، إذ يعتقد أن مملكة البحرين وطرق الشحن الدولية أصبحت ضمن بنك أهدافهم.

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